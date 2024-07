No Maracanã, Fortaleza vence e Flamengo dá adeus à liderança

O Flamengo tropeçou pela segunda vez seguida no Maracanã e não é mais líder do Brasileirão. Afinal, depois do empate na rodada passada com o Cuiabá, nesta quinta-feira (11/7), diante de mais de 57 mil, perdeu para o Fortaleza por 2 a 1. O Leão cearense saiu na frente num gol contra de Wesley e o Mengo empatou ainda no primeiro tempo com Pedro, de pênalti. Contudo, no segundo tempo, Lucero fez o gol que garantiu o triunfo aos visitantes, muito superiores na etapa final.

Com esta derrota, o Flamengo, parado nos 31 pontos, perdeu a ponta para o Palmeiras (que venceu o Atlético-GO e foi aos 33 pontos). O Fortaleza vai aos 26 e já encosta no G6.

Flamengo em cima no 1º tempo

O Flamengo entrou com Matheus Gonçalves formando trio de ataque com Pedro e Luiz Araújo. Quase marcou aos cinco minutos. Após Ayrton Lucas escorar rebatida de falta, Pedro dominou mal, mas o zagueiro do Fortaleza Cardona falhou. Afinal, ajeitou para o atacante do Flamengo chutar da peqena área. Porém, o goleiro João Ricardo fez uma defesa de muito reflexo evitando gol certo do jogador que mais gols fez neste ano no Brasil. Mas não era apenas o Fla que buscava o ataque. O Fortaleza era perigoso e saiu na frente. Aos dez, o lateral-direito Wesley cortou ataque mandando para escanteio. Breno Lopes cobrou, Wesley, antes da primeira trave, foi cortar, mas fez contra.

Apesar do Fortaleza seguir buscando o ataque, sempre pela esquerda com Breno Lopes nas costas de Wesley, o Flamengo tomou as rédeas. Quase marcou num chute de David Luiz e num voleio de Pedro no travessão. Entretanto, aos 38, a bola entrou. Pedro invadiu a área e levou um toque por trás de Pedro Augusto. Pênalti que Pedro cobrou e deixou tudo igual. Enfim, nada mais justo para um time que, naquela altura tinha 11 finalizações contra uma do Fortaleza e 79% de posse.

Fortaleza leva a melhor

Nada de novo no front. Flamengo em cima, Fortaleza fechado e nos contra-ataques. Nos primeiros cinco minutos, David Luiz chutou uma com perito e o Fortaleza obrigou Rossi a boa defesa em chute de Breno. E Lucero só não marcou por causa de Wesley, que abafou na hora em que o atacante iria chutar para recolocar os visitantes na frente. Contudo, o Fortaleza estava organizado para os contra-ataques e, aos 17, Pochettino foi lançado nas costas de Wesley. Ele avançou e rolou para o chute de Lucero de fora da área.

Atrás do placar, o Fla se lançou. Mas parou no goleiro João Ricardo, muito bem em chutes de Matheus Gonçalves e Gérson. Na metade final o Mengo com três atacantes de área (além, de Pedro, Gabi e Carlinhos entraram) foi para o abafa. Gabi chegou a marcar, mas estava impedido.

FLAMENGO 1X2 FORTALEZA

Brasileirão-2024 – 16ª rodada

Data: 11/7/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 57.517

Renda: R$ 2.947.820,00

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno (Leo Ortiz, 24’/2ºT), David Luiz (Leo Pereira, 35’/2ºT) e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan (Gabigol, 24’/2ºT) e Gerson; Matheus Gonçalves, Luiz Araújo (Carlinhos, 35’/2ºT) e Pedro. Técnico: Tite.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Felipe Jonatan (Bruno Pacheco, 30’/2ºT); Hércules, Pedro Augusto, Pochettino (Sasha, 30’/2ºT); Pikachu (Kuscevic, 42’/2ºT), Lucero (Renato Kayzer, 42’/2ºT) e Breno Lopes (Moisés, 38’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Gols: Wesley, contra, 11’/1ºT (0-1); Pedro, de pênalti, aos 38’/1ºT (1-1); Lucero, 17’/2ºT (1-2)

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Alan (Fla) Cardona (FOR)

