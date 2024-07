Paris-2024: Mulheres serão maioria na delegação brasileira pela 1ª vez

As ginastas Rebeca Andrade e Flávia Saraiva são apenas duas entre as 153 mulheres brasileiras que estarão em Paris - (crédito: MARTIN BERNETTI/AFP)

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou, nesta quinta-feira (11/7), o número total de atletas brasileiros que vão competir nas Olimpíadas de Paris-2024. Pela primeira vez na história, a delegação contará com mais mulheres do que homens.

Ao todo, 277 atletas vão aos jogos, distribuídos em 39 modalidades diferentes. As mulheres representam 55% da delegação (153 ao todo), um aumento em relação à última edição da competição, onde representavam 47%.

Em Paris, o Time Brasil terá a terceira maior delegação da história, atrás apenas da delegação do Rio-2016 e Tóquio 2020 e empatada com Pequim 2008.

O evento, marcado para começar oficialmente em 26 de julho, com a Cerimônia de Abertura, às margens do Rio Sena, terá alguns eventos a partir de 24 de julho, com partidas de rugby e futebol.

Equidade de gênero

É importante destacar também que a Olimpíada de Paris será a primeira com igualdade de gênero em relação ao número de atletas participantes, por causa da ação do Comitê Olímpico Internacional (COI). Das 10.500 vagas, 5.250 são de mulheres e 5.250 de homens.

De acordo com o COB, o aumento da participação feminina na delegação brasileira foi realizado com uma parceria entre eles e as Confederações Brasileiras de modalidades olímpicas desde as Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro.

"Há dois ciclos olímpicos, após ser identificada uma oportunidade de crescimento do esporte feminino, o COB começou a investir especificamente nas mulheres. Não só atletas, mas também para tentar aumentar o número de treinadoras e gestoras (...) Foi realmente uma estratégia que deu certo, e temos mais atletas se destacando internacionalmente", disse Mariana Mello, gerente de Planejamento e Desempenho Esportivo do COB e subchefe da Missão Paris 2024.