Com gol na reta final, Fluminense arranca empate com Criciúma

A situação do Fluminense segue dramática, mas não faltou entrega para buscar empate. Nesta quinta-feira, o Tricolor marcou no fim e empatou com Criciúma por 1 a 1, no Heriberto Hulse, pela 16ª rodada da competição. Matheusinho marcou no início do segundo tempo, mas Kauã Elias garantiu o placar igualado. A equipe tricolor até teve bons momentos em relação os carvoeiros, mas não obteve oportunidades claras e pecou em algumas decisões.

Com o resultado, o Fluminense segue na laterna, com apenas oito pontos, enquanto o Criciúma estaciona na 14ª colocação, com 17 pontos. Agora, os times ganham um descanso após sequência de jogos. O Tricolor volta a entrar em campo somente no próximo domingo (21/7) contra o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal. Um dia antes, no sábado (20), o Tigre encara o Flamengo, às 16h, no Maracanã.

Faltou mais ousadia

Precisando urgente de uma vitória, o Fluminense propôs o jogo mesmo fora de casa. A equipe tricolor tentou chegar ao ataque com toque de bola, mas com uma transição lenta, o que facilitou a marcação dos carvoeiros. Ganso, muitas vezes, teve que voltar ao campo defensivo para iniciar as jogadas. O camisa 10 e Martinelli, aliás, tiveram as melhores chances. Do outro lado, os donos da casa tentavam fazer o que sabem de melhor: rapidez nos contra-ataques e cruzamentos. Entretanto, encontrou dificuldades e teve apenas duas chances, com Bolasie em cabeçada e um chute.

Na luta

No retorno da segunda etapa, o Fluminense ficou no ataque durante os seis minutos iniciais, mas o futebol é traiçoeiro. Na primeira chance clara do Criciúma, Matheusinho não desperdiçou e abriu o placar para os carvoeiros. Logo depois, o técnico Mano Menezes colocou Kauã Elias e Lucumí para ganhar fôlego no ataque. O Tricolor manteve a posse de bola, porém sem objetividade para virada. O ataque seguiu inoperante. A equipe catarinense, por sua vez, se fechou e só saiu nos contra-ataques.

No fim, o Fluminense foi na base da vontade para buscar o empate. E deu certo com jogadores das categorias da base. Em uma das chegadas, Esquerdinha, que entrou no segundo tempo, cruzou para Kauã Elias deixar tudo igual no placar.

Criciúma 1 x 1 Fluminense

Brasileirão-2024 – 16ª rodada

Data e horário: 03/07/2024 — 20h (de Brasília)

Local: Heriberto Hulse, Santa Catarina (SC)

CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho (Ronald Lopes, 37’/2°T), Rodrigo, Wilker Ángel, Marcelo Hermes (Allano, 46’/2°T); Barreto, Newton, Fellipe Mateus (Trauco, 30’/2°T) e Matheusinho (Marquinhos Gabriel, 37’/2°T); Bolasie e Arthur Caíke (Eder, 28’/2°T). Técnico: Claudio Tencati

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Antônio Carlos, Diogo Barbosa (Esquerdinha, 38’/2°T); André, Martinelli, PH Ganso; Marquinhos (Douglas Costa, 38’/2°T), Keno (Lucumí, 15’/2°T) e John Kennedy (Kauã Elias, 14’/2°T). Técnico: Mano Menezes

Gols: Matheusinho, 7’/2°T (1-0); Kauã Elias, 43’/2°T (1-1)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Cartão amarelo: Newton (CRI) e André (FLU)

Cartão vermelho: –