Vasco apresenta Coutinho para mais de 20 mil torcedores em São Januário

Na manhã deste sábado (13/7), o Vasco apresentou oficialmente Philippe Coutinho para a torcida, em São Januário. Foram mais de 20 mil ingressos vendidos e esgotados antecipadamente pelos torcedores, que receberam Coutinho com festa.

Craque do Liverpool, o jogador também atuou no Inter de Milão, Bayern de Munique, Barcelona, Aston Villa, entre outros. Agora, ele retorna ao Vasco, time que o lançou em 2009. Coutinho foi apresentado à imprensa na quinta-feira (11/7) — e este sábado foi a apresentação para o torcedor.

Nem a chuva impediu a torcida de receber o craque novamente em São Januário. Antes de subir ao gramado, Coutinho tirou fotos com Gui, torcedor símbolo do Vasco, e Vinicius Catani, atleta sub-13 do time.

O jogador subiu para o gramado às 12h50, acompanhado pela família. Ovacionado pela torcida, vestiu a camisa 11 do Vasco.

"Obrigado por essa festa maravilhosa. De coração, nunca imaginei nem nos meus melhores sonhos ter uma volta tão festejada. Passa um filme na minha cabeça estar nesse campo. Desde os 7 anos até os 16 anos, passava por trás dessas grades para chegar ao vestiário da base. Depois ia para escola aqui. Sempre foi o meu sonho fazer parte disso, me tornar profissional e jogar diante de vocês. Muito obrigado", disse Coutinho em seu discurso, muito emocionado.











O jogador ainda agradeceu ao Vasco da Gama, ao presidente do clube, Pedro Paulo de Oliveira, e aos profissionais que prepararam a festa, além da família e dos torcedores. "Aos meus pais, que estão aqui, aos meus filhos. E a todos vocês, que me apoiaram mesmo distante, jogando em outro país. Espero que a gente comemore muito juntos. Podem ter certeza que vou me doar o máximo para honrar essa camisa dentro de campo".

Coutinho deu uma volta olímpica em São Januário, muito emocionado.

Em seguida, o presidente Pedrinho apresentou o craque à torcida e também se emocionou. "É muito emocionante estar aqui com Coutinho, um menino criado em São Januário, que fez um esforço enorme para estar aqui hoje [...] O nosso 'cria' voltou", celebrou ele.

As 20 mil entradas esgotadas para o evento custaram R$11 cada. Além de Coutinho, o evento contou com atrações musicais, em um palco no gramado de São Januário. O repertório incluiu Sérgio Loroza e Delacruz e os MCs Darlan e Charles.