Équipe Brasília: Caio Bonfim, a esperança do pódio inédito na marcha

Os Jogos de Paris-2024 se apresentam com a possibilidade de serem históricos para o Distrito Federal. Muito disso está resumido ao crescimento pessoal e profissional de um nome: Caio Bonfim. Personagem do sétimo episódio de Équipe Brasília, série do Correio sobre os brasilienses classificados para a nova edição do megaevento, o atleta da marcha atlética aposta no amadurecimento para colocar Sobradinho e o Brasil pela primeira vez no pódio de conquistas da modalidade, ciente do papel de referência e do aprendizado acumulado nas quatro participações.



Caio pisará nas ruas da Cidade Luz com uma expectativa impulsionada pela trajetória de pleno crescimento. Expoente do Clube de Atletismo Sobradinho (Caso), polo de revelação e preparação de destaques da marcha atlética no país, o atleta, assim como tantos no país, quase construiu história em outro esporte: o futebol. Aos 10 anos, treinava nas categorias de base do Brasiliense. Com 16, seguindo os passos dos pais, intensificou a paixão pela marcha atlética e incorporou o objetivo de popularizar o esporte no país. Logo acumulou resultados expressivos. O próximo, inclusive, está agendado.



Em 1º de agosto, uma quinta-feira, quando executar os passos ritmados da prova de 20km no Trocadéro, um dos pontos mais emblemáticos de Paris, atingirá a quarta participação olímpica da carreira. A marca é rara e está restrita a lendas, como Serginho e Giovane, do vôlei, e Gustavo Borges, da natação. "Não sabia que esses grandes atletas, referências do Brasil, tinham esse número de Olimpíadas. Fico feliz. São vários sentimentos. Quando você consegue ir aos Jogos, enche de orgulho", resume, ao Correio. Em Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020 a medalha não veio, mas os desempenhos o deram um bem muito valioso: o autoconhecimento.



"Acredito que estou mais maduro esportivamente, pelos bons resultados, pelas experiências feitas, mesmo das outras Olimpíadas, de alguns ciclos. Isso é legal, porque dá confiança para chegar na melhor forma possível", garante. Os resultados recentes, como os bronzes no Mundial de Atletismo, em 2023, e no Circuito Mundial de Marcha, com direito a recorde brasileiro, ampliam o desejo de sucesso. No Sul-Americano, em clima parecido com o de Paris, foi ouro. "Esse ciclo foi muito importante, tive grandes resultados. Espero estar evoluindo, crescendo, pensando a longo prazo e chegando nessa Olimpíada, graças a Deus, com esses feitos, que nos dão confiança", pontua.



Na França, o brasiliense terá outros trunfos. Um deles vem do coração: a família. Caio é acompanhado nos treinos pelo pai, João Sena, treinador de marcha há mais de 30 anos, e a mãe, Gianetti Sena, ex-atleta da modalidade. Em Paris-2024, correrá por eles. "Ser treinado pelos meus pais é um privilégio. Eles trabalham muito para me ajudar e eu estou ali na pista os representando. Eles têm um projeto. São capacitados, são bons. Confio no trabalho. Então, isso me dá muita segurança e, com esse pensamento, nós vamos sempre para essas grandes competições acreditando nesse trabalho em família", ressalta.



A preparação técnica teve um cuidado especial: um camping na altitude de Bogotá, na Colômbia, para ampliar a resistência. "É importante para prova de longa distância. Não é um desafio, na verdade, mas é o lugar onde você vai evoluir o seu corpo", explica. Agora, a missão é romper novas barreiras e, quem sabe, voltar para casa com uma medalha histórica. Depois, pensar no futuro para, quem sabe, lutar por uma quinta edição de Jogos na carreira. "Eu estou focado, pensando bastante nessa Olimpíada, mas acredito que eu continuarei com o mesmo intuito, com a mesma vontade para o próximo ciclo", prospecta.



Em 2016, Caio Bonfim questionou a maneira como o esporte era visto pelas autoridades ao dizer que, sem resultados, alguns atletas eram praticamente invisíveis. Oito anos depois, a referência da marcha percebe mudanças, mas não suficientes para colocarem o Brasil na cola de potências. "Era um ano importante, com uma Olimpíada no nosso país, quando a gente discutia muito sobre essa cultura esportiva. Claro que a gente evoluiu de lá para cá, talvez não na velocidade que gostaríamos. A marcha atlética sempre foi um esporte de pouca visibilidade, e essa era a dificuldade. Posso falar que o atletismo ainda sobrevive com os programas e governos, que dão passagem aérea e recursos."



O cenário leva Caio a pedir atenção aos futuros competidores. "Tem algumas coisas frágeis, principalmente para o atleta que está na base. É um assunto que poderíamos melhorar bastante e, claro, tentando com bons resultados da marcha atlética, que não são só meus, para abrirmos portas para que a próxima geração tenha recursos melhores do que tivemos."