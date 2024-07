Seleção Feminina de Futebol embarca rumo à França nesta quarta-feira

A Seleção Brasileira Feminina de Futebol está a oito dias de fazer a estreia nos Jogos Olímpicos de Paris e embarca nesta quarta-feira (17/7) para Bordeaux, onde ficará instalada e treinará durante o período do evento esportivo. O grupo ficou concentrado na Granja Comary, em Teresina, desde 5 de julho e na última terça-feira (16/7) foram encerrados os treinamentos.

Na terça-feira foi anunciada também a chefe de delegação da Seleção Feminina nos Jogos Olímpicos de Paris. Michelle Ramalho é presidente da Federação Paraibana de Futebol, faz parte do Conselho Consultivo da CBF e é Conselheira Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). A escolha foi feita pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Pereira, que descreveu Michelle como uma líder no esporte nacional.

Posicionado no Grupo C, o time brasileiro faz o primeiro jogo contra a Nigéria em 25 de julho, às 14h (de Brasília), um dia antes da abertura oficial da Olimpíada. Os outros dois adversários do chaveamento são, a atual campeã mundial, Espanha e o Japão.

Há menos de um ano no comando da Seleção, Arthur Elias teve um período apertado para trabalhar com a equipe. Em 1º de setembro, o ex-treinador do Corinthians assumiu o time nacional e desde então faturou 11 vitórias em 15 disputas. Na última segunda-feira (15/7), o técnico se disse satisfeito em relação às preparações da equipe para Paris.

"Percebo o grupo com foco, mas isso é só um componente dentro do nosso ambiente de entendimento mais profundo do que precisa ser feito, em termos de modelo de jogo, para que a gente consiga ser mais consistente em todas as ações", afirmou Arthur.

A Seleção Feminina vai em busca do primeiro ouro olímpico na modalidade ou, ao menos, quebrar o jejum de 16 anos sem conquistar uma medalha. A prata em Pequim 2008 foi a última vez em que as jogadoras brasileiras subiram marcaram presença no pódio. Apesar do hiato de quase duas deécadas, Marta segue no time e fará o provável last dance, a última chance de ficar no topo.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

