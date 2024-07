Ranking dos maiores clubes da América do Sul tem brasileiro no top 3

Flamengo, São Paulo e Palmeiras estão no Top-10 do ranking - (crédito: MAURO PIMENTEL / AFP; Rubens Chiri/São Paulo FC; MARCOS PIN / AFP)

A revista inglesa Four Four Two, conhecida por fazer rankings de várias áreas do futebol, divulgou na segunda-feira (15/7) um ranking dos maiores e mais famosos times da América do Sul. Dos 33 listados, 12 são brasileiros.

O brasileiro mais bem colocado é o Flamengo, no terceiro lugar do ranking. Entre os destaques da revista sobre a colocação do clube estão o fato de nunca ter sido rebaixado no campeonato brasileiro, as conquistas da Libertadores e ter revelado o jogador Vinicius Jr., hoje no Real Madrid.

À frente do Flamengo estão apenas Boca Juniors e River Plate, em 1º e 2º, respectivamente. Ambos são clubes da Argentina e grandes rivais continentais do Brasil.

Leia também: Revista elege nove brasileiros entre 100 melhores jogadores do ano



No top 10 integram a lista ainda os clubes brasileiros Corinthians (4º), São Paulo (5º), Palmeiras (6º) e Santos (7º). Os outros são Independiente, da Argentina (8º), Peñarol (9º) e Nacional (10º), ambos do Uruguai.

Os outros brasileiros citados são: Vasco (12º), Cruzeiro (15º), Grêmio (19º), Internacional (20º), Fluminense (23º), Atlético-MG (25º) e Botafogo (26º).

Veja a lista completa

1 – Boca Juniors (ARG)



2 – River Plate (ARG)



3 – Flamengo



4 – Corinthians



5 – São Paulo



6 – Palmeiras



7 – Santos



8 – Independiente (ARG)



9 – Peñarol (URU)



10 – Nacional (URU)



11 – Racing (ARG)



12 – Vasco



13 – San Lorenzo (ARG)



14 – Colo-Colo (CHI)



15 – Cruzeiro



16 – Alianza Lima (PER)



17 – Atlético Nacional (COL)



18 – Estudiantes (ARG)



19 – Grêmio



20 – Internacional



21 – Millonarios (COL)

22 – Barcelona SC (EQU)



23 – Fluminense



24 – Olimpia (PAR)



25 – Atlético-MG



26 – Botafogo



27 – Newell’s Old Boys (ARG)



28 – Rosario Central (ARG)



29 – Universitario (PER)



30 – Vélez Sarsfield (ARG)



31 – América de Cali (COL)



32 – Universidad do Chile (CHI)



33 – Caracas FC (VEN)