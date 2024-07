Ex-Sportv diz que foi substituída porque queriam "outros padrões de mulheres"

Em entrevista ao podcast Benja Me Mucho, a ex-apresentadora do SporTV Janaína Xavier contou bastidores da saída da emissora. Segundo a jornalista, ela começou a se sentir tratada “como se fosse muito bonita para estar ali”.

Janaina afirmou que, na visão da chefia, a “bonita loira”, ou a mulher que se enquadra no padrão de beleza antes buscado, “não servia mais”. “Eles agora queriam trazer perfis diferentes de mulher”, declarou.

A declaração recebeu críticas de internautas que destacaram o preconceito nas falas da apresentadora, que utilizou mulheres “cheinhas” e mulheres pretas como exemplo dos supostos novos padrões. “Se a presença da “mulher cheinha” e da “mulher preta” está incomodando esse tipinho reaça (sic) da Janaína Xavier, então o caminho está correto”, diz um comentário no X.

A apresentadora decidiu deixar a emissora em 2022, após 23 anos trabalhando no Grupo Globo. Na apresentação do SporTV desde 2018, o rompimento de Janaina veio pouco após retornar da licença maternidade. Ao Uol Esporte, ela relatou que, assim que retornou ao trabalho, percebeu que “movimentos tinham sido feitos na empresa”, mas não detalhou que mudanças seriam essas.

