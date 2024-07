Lendas olímpicas do Brasil são homenageadas pela Corona Cero

Oscar Schmidt, Hortência, Daiane dos Santos, Gustavo Borges, Virna Dias e Vanderlei Cordeiro de Lima participaram do evento na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro - (crédito: Victor Parrini/C.B./D.A. Press)

Rio de Janeiro — A 10 dias da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, seis lendas do esporte brasileiro foram homenageadas pela Corona Cero nesta terça-feira (16/7), cerveja patrocinadora global do maior evento esportivo do planeta.

Primeira cerveja a estampar a marca em uma edição de Olimpíada, a Corona Cero reconheceu, em evento na Lagoa de Freitas, na Zona Sul do Rio de Janeiro, os serviços prestados por Oscar Schmidt, Hortência, Daiane dos Santos, Gustavo Borges, Virna Dias e Vanderlei Cordeiro de Lima.

A companhia lançou uma campanha ressaltando não ser preciso subir ao lugar mais alto do pódio para viver “Momentos de ouro”. Gustavo Borges é dono de duas pratas e de duas de bronze da natação nos Jogos de Barcelona-1992, Atlanta-1996 e Sydney-2000. Rainha do basquete, Hortência foi segunda há 28 anos nos EUA.

Vanderlei Cordeiro de Lima faturou o bronze da maratona em Atenas-2004. Parte da geração da primeira medalha olímpica feminina do Brasil, com o bronze do vôlei em Atlanta-1996 e, posteriormente, em Sydney, Virna Dias também foi lembrada.

Referência da ginástica artística e queridinha do Brasil em três Jogos, Daiane dos Santos dividiu os holofotes da Cidade Maravilhosa com os colegas. Maior cestinha da história das Olimpíadas, com 1.093 pontos, Oscar Schimidt completou o elenco das lendas.

A Corona Cero é a primeira cerveja a patrocinar o maior evento esportivo do mundo. A cerveja está para a marca em eventos do Comitê Olímpico Internacional até 2028. Isso inclui a exposição nos Jogos de Inverno Milão-Cortina 2026 e nos de verão em Los-Angeles, daqui a quatro anos.

Paris-2024

O mundo está em contagem regressiva para os Jogos de Paris-2024. A abertura da primeira Olimpíada com público após a pandemia de covid-19 será em 26 de julho, no Rio Sena. O Brasil está com delegação fechada, com 276 classificados, 153 mulheres. É a primeira vez que o país embarca com maioria feminina.

O número representa 55% do total. Antes, a maior participação feminina pertencia à edição de Pequim-2008, quando o Brasil levou 133 mulheres (47%).

Oito das 21 medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 foram conquistadas por mulheres. No Pan-Americano de Santiago-2023, 95 dos 205 passaram pelos pés ou pelas mãos delas.

*O repórter viajou a convite da Corona Cero