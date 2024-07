Manchester City anuncia contratação do atacante brasileiro Savinho

O Manchester City anunciou na tarde desta quinta-feira (18/7) a contratação do ponta direito brasileiro Savinho. O jogador de 20 anos atuava pelo Troyes, da França e o time inglês pagou €50 milhoões (cerca de R$304,5 milhões) para integrar o novato da Seleção Brasileira ao elenco campeão da Premiere League. Está foi a primeira contratação do clube na janela de transferência do meio de ano.

Savinho se disse feliz com a nova fase e ainda reverenciou o treinador da equipe. "Estou animado com a chance de trabalhar com Pep Guardiola, um dos maiores técnicos da história, e alguém que sei que irá me ajudara a evoluir", contou o jogador. Ainda falou sobre a boa fase na Espanha, mas que a Premiere League será um novo desafio.

Savinho carimbou a presença na Copa América 2024, na edição de estreia de Savinho, com um gol contra o Paraguai. A primeira convoção para vestir a amarelinha foi em março deste ano, na partida contra a Inglaterra, em Wembley.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.