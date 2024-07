Detalhes da Segundinha 2024 são definidos após arbitral da FFDF

A composição da Segunda Divisão do Campeonato Candango 2024 está definida. Em conselho arbitral realizado pela Federação de Futebol do Distrito Federal (FFDF) nesta quinta-feira (18/7), juntamente dos respectivos representantes de cada um dos oito participantes, a competição conheceu as datas da nova edição, assim como o formato da vez.

Ao contrário da versão de 2023, a Segundinha será ainda mais curta em 2024. Com quatro times a menos (foram 12 no ano anterior), a competição não será mais composta por um tira-teima entre dois grupos, com seis representantes cada.

Dessa vez, os oito integrantes farão parte de um turno único, onde todos se enfrentarão na primeira fase. A primeira rodada está marcada para acontecer no dia 31 de agosto, um sábado. Depois dos 56 jogos do período inaugural, os quatro melhores duelarão nas semifinais por um espaço na decisão.

As meias finais serão disputadas em jogos de ida e volta. Já a decisão, em partida única, no Bezerrão. Os finalistas, além disso, terão o direito de integrar a elite candanga em 2024.

De acordo com a própria federação, o torneio será custeado com o montante de R$ 165 mil. A quantia será utilizada questões como despesas com arbitragem e ambulâncias, por exemplo.

Anote na agenda

A primeira rodada acontecerá no dia 31 de agosto, um sábado. Ainda não está definida a disposição dos oito primeiros confrontos, mas cada um dos participantes já conhece os adversários do fim de semana inaugural do torneio. Todas as jornadas acontecerão aos finais de semana, com exceção da quarta, marcara para ser realizada em dias úteis.

A decisão acontecerá quase dois meses depois. No dia 26 de outubro, um sábado, o Bezerrão, no Gama, será o palco da final da competição. A partida derradeira que definirá o campeão será realizada na forma de um jogo único.

Confira os times da Segundinha 2024:

Luziânia

Botafogo-DF

Grêmio Valparaíso

Legião

Riacho City

Sobradinho

Sesp Brasília

Taguatinga

Veja os jogos da primeira rodada:

Luziânia x Sobradinho

Riacho City x Legião

Botafogo-DF x Sesp Brasília

Grêmio Valparaíso x Taguatinga

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

