Romário critica Seleção: 'Se não jogarem para Neymar, Brasil não será campeão'

inho diz que confia em Dorival Júnior e exalta dupla com Bebeto em evento de celebração dos 30 anos do tetracampeonato - (crédito: Foto: Lucas Bayer / Jogada 10)

Em evento de celebração dos 30 anos do tetracampeonato, nesta sexta-feira, Romário marcou presença e não deixou de dar sua opinião sobre a atual Seleção Brasileira. O “Baixinho” destacou que os jogadores precisam atuar para Neymar para conquistar o tão sonhado Hexa.

“A história das seleções campeãs. Em 70, foi Pelé, 94 foi Romário, 2002 foi Ronaldo. Se não jogarem para o Neymar, o Brasil não vai ser campeão. Ele já disputou três Copas e não jogaram para ele. Enquanto não entenderem que ele é o cara da diferença, vai continuar se fud***”, disse Romário.

Além disso, Romário elogiou Dorival Junior, mas pontuou que ele precisa fazer novas convocações.

“Sou a favor do treinador independente de onde seja. Se no Brasil tem jogadores que estão jogando melhor dos que estão na Europa, tem que convocar, mas todo mundo quer opinar um pouquinho. O futebol sempre foi assim, principalmente com relação a Seleção. Eu confio no Dorival, mas espero que ele faça melhores escolhas nas próximas convocações”, pontuou.

Romário e Bebeto

Romário e Bebeto formaram uma das duplas mais importantes do cenário do futebol internacional. Com eles, a seleção brasileira conquistaram o tetracampeonato mundial, em 1994, nos Estados Unidos. O Baixinho ressaltou que foi a maior de todos os tempos.

“É gosto de cada um. Eu posso afirmar que foi a dupla de todos tempos do futebol mundial. Desculpe a expressão, fod*** aqueles que não acham, com todo respeito. Essa dupla não marcou só uma geração, mas sim o futebol. A gente sempre foi junto passou por turbulências, mas essas coisas já passaram. Com certeza o maior parceiro que tive na minha vida”, destacou.

Em discurso ao lado de Romário, Bebeto também exaltou a dupla ao lado do Baixinho.

“Hoje a gente está junto, acabar com essa coisa toda. A nossa história é muito maior que política. Juntos, nunca perdemos pela Seleção principal. Só duas duplas: Pelé e Garrincha e Bebeto e Romário. Não preciso falar mais nada”, destacou.