Cadê a mala da Bia Haddad? Bagagem da tenista ainda não chegou a Paris

A tenista brasileira Bia Haddad Maia vive um perrengue antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A número 22 do mundo no ranking da WTA usou as redes sociais para desabafar sobre o sumiço da mala na viagem até a França. "Quase 48h se passaram e a Swiss Airlines ainda não encontrou minha mala", reclamou no stories do Instagram.

Bia chegou na última terça-feira. "Minha AirTag mostra que a mala segue no aeroporto de Guarulho, mas até agora nada de solucionarem o caso. Preciso da mala para os Jogos Olímpicos. Agradeço ao COB pelo apoio prestado", completou a atleta semifinalista em Roland Garros na temporada de 2023.

A paulistana será cabeça de chave nos Jogos Olímpicos. A adversária será conhecida nesta quinta-feira no sorteio das chaves dos jogos.