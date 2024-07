Olimpíadas: Por que as camas dos atletas são feitas de papelão?

As camas ficaram conhecidas como "anti-sexo" nas redes sociais - (crédito: Reprodução/X)

Na última semana, atletas publicaram vídeos testando as camas da Vila Olímpica de Paris-2024, chamadas de "antissexo", já que são feitas de papelão e supostamente teriam menor resistência aos movimentos. No entanto, os testes mostraram a resistência das camas: não desmontaram com rolamentos, pulos e chutes.

As camas de papelão já foram utilizadas nas Olimpíadas de Tóquio 2020, e foram tamanho sucesso que o Comitê Organizador de Paris quis repetir a experiência. No entanto, os vídeos publicados pelos atletas sobre as camas geraram dúvidas sobre o material delas.

Por que as camas dos atletas são feitas de papelão?

A resposta é uma combinação entre sustentabilidade e praticidade. O modelo é fabricado pela empresa japonesa Airweave, que surgiu em 2020.

As camas podem ser montadas em menos de 15 minutos, graças à sua base de papelão. Elas são firmes e podem sustentar até duas pessoas.

Além disso, o Comitê Organizador das Olimpíadas de Paris afirma que um dos objetivos é promover os Jogos Olímpicos mais verdes da história, com baixa emissão de carbono. É por isso que os quartos dos atletas não têm ar-condicionado, somente ventiladores.

Por serem de papelão, as estruturas das mais de 16 mil camas serão recicladas após o término dos Jogos. Os colchões e travesseiros, por sua vez, serão doados.