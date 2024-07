Judô: brasileiros conhecem adversários da primeira fase da Olimpíada

Os adversários do brasileiros no Judô na Olimpíada de Paris foram definidos nesta quinta-feira (25/7). Os judocas estreiam no próximo sábado (27/7), pelas categorias feminina até 48kg e masculina até 60kg. O Brasil é representado por 13 atletas nos Jogos. A modalidade é a que mais trouxe medalhas para o país, com quatro ouros, três pratas e 17 bronzes, e os xarás Rafaela Silva e Rafael Silva tem grandes chances de confirmar a presença verde-amarela no pódio mais uma vez.

Duas atletas já tem presença garantida na segunda fase. A medalhista do ouro olímpico de Rio-2016, Rafaela Silva (-57kg), espera a vencedora do duelo entre Maysa Pardayeva e Qi Cai para estrear nos Jogos. Enquanto, pela divisão acima de 78kg, Beatriz Souza enfrentará Ana Laura Portuondo Isasi ou Izayana Marenco.

Pela categoria feminina, Natasha Ferreira (-48kg) já começa com um grande desafio pois vai enfrentar a japonesa Natsumi Tsunoda, campeã do mundial de 2021. Larissa Pimenta (-52kg) tem um caminho mais tranquilo, com Djamila Silva, de Cabo Verde, como advesária. A representante do DF, Ketleyn Quadros (-63kg), faz a luta inicial contra Cristina Cabana Perez, em confronto que é esperado equilíbrio.

Na divisão até 78kg, Mayra Aguiar começa na semifinal da chave, mas já tem duelo marcado. Terá pela frente Alice Bellandi, primeira colocada do ranking.

No masculino, o Brasil tem representação em todas as categorias. O principal nome segue sendo Rafael Silva, o "Baby", que deve buscar superar as campanhas de Londres-2012 e Rio-2016 na quais levou o bronze. O judoca luta na divisão acima de 100kg e terá como oposto Ushangi Kokauri, do Azerbaijão. Com 37 anos, Baby já anunciou que esta será a última disputa dele em Olimpíadas.

Nos outros duelos, Michel Augusto (-60kg), de apenas 19 anos, enfrentará Sebastian Sancho. Na categoria até 66kg, Willian Lima tem como adversário Sardor Nurillaev. O sexto colocado no raking até 73kg, Daniel Cargnin, fará o duelo contra Akil Gjakova. O brasiliense de 23 anos, Guilherme Schmidt (-81kg), faz o duelo com Edi Sherifovski.

Na divisão até 90kg, Rafael Macedo tem vatagem na luta contra Noel Van T End, holandês que está oito posições abaixo do brasileiros no ranking. Leonardo Gonçalves (-100kg) enfrentará Dzhafar Kostoev.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.