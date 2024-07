Brasil estreia em Paris-2024 com vitória por 1 x 0 sobre a Nigéria

A Seleção Brasileira Feminina de futebol alcançou o quinto jogo de invencibilidade em Olimpíadas com a vitória por 1 x 0 sobre a Nigéria, nesta quinta-feira (25/7), na estreia da caminhada pelo ouro inédito nos Jogos de Paris-2024. O gol Canarinho foi marcado por Gabi Nunes.

Com o novo triunfo, a equipe tupiniquim estendeu o montante de jogos sem derrota que já dura desde as Olimpíadas do Rio, em 2016. Em Tóquio-2020, venceu duas partidas, e empatou outras duas, antes de ser eliminada diante do Canadá, nos pênaltis. O último revés verde-amarelo veio na disputa pela medalha de bronze, mais uma vez contra o Canadá. Na ocasião, a equipe norte-americana venceu por 2 x 1.

Em campo, a Rainha Marta foi a responsável por ditar o ritmo brasileiro. Livre para flutuar entre o centro e o lado direito do ataque, chamou a atenção com os costumeiros dribles de efeito e passes inteligentes. Na primeira etapa, somou um gol anulado e uma assistência.

A brasiliense Gabi Portilho foi outro nome de destaque. Além de ter arrancado gritos do público presente no Stade Bordeaux-Atlantique com um drible entre as pernas da lateral nigeriana Okeke, foi dela a assistência para o gol anulado de Marta.

Apesar disso, o Brasil registrou uma atuação de altos e baixos diante das nigerianas. A seleção africana levava perigo sobretudo do lado direito. A dobradinha Alozie e Payne dava trabalho. Com 20 minutos de jogo, a Nigéria foi impedida de abrir o placar graças a duas grandes intervenções da goleira Lorena.

Em jogada pela linha de fundo do lado direito, Payne encontra Ihezuo na pequena área. Depois de bater na bola, a goleira brasileira se esticou para fazer a defesa à queima roupa. No lance seguinte, Lorena entrou em ação novamente para espalmar chute de fora da área de Ucheibe.

A partir daí, o Brasil cresceu na partida. Pelas beiradas, pressionava de forma intensa sobre as laterais nigerianas. No último terço do campo, as tentativas de inaugurar o marcador vinham justamente pelas beiras, e, assim a equipe tupiniquim fez o primeiro.



Em jogada de Gabi Portilho pela ponta direita, a atacante encontrou a Rainha Marta dentro da área. Depois de empurrar para as redes, porém, a camisa 10 acabou frustrada com a posição irregular de Portilho. O gol teria um significado importante para a capitã, que igualaria o recorde de Cristiane como maior goleadora das Olimpíadas entre homens e mulheres, com 13 bolas na rede.

Ela, porém, não deixou de contribuir com o sucesso do Brasil na partida. Imediatamente após a anulação do gol dela, a Seleção agiu rápido e armou um novo ataque com passe de Marta entre a defesa adversária. Com rapidez, Gabi Nunes bateu forte no canto superior direito e decretou a vitória brasileira: 1 x 0, e três pontos somados na estreia.

"Quem sabe a minha história sabe o quanto queria estar aqui vivendo este momento. Estou feliz e quero agradecer a Deus e a esse grupo maravilhoso. Estivemos esses dias treinando firme, e sabemos que temos muito a melhorar, mas é só o primeiro jogo. Estamos muito felizes. Agora, é agradecer a Deus e a cada menina por correr e lutar até o final”, disse Gabi Nunes ao final do jogo, em entrevista à TV Globo.

Substituída ainda na primeira etapa com dores no tornozelo esquerdo, Tamires, lateral-esquerda titular da equipe, preocupa e ficará sob observação. Gabi Portilho, também por lesão, foi outra substituída antes do fim do jogo. A Seleção Brasileira volta a campo no próximo domingo, dia 28, às 12h, contra o Japão.

Ficha técnica:

Nigéria 0 x 1 Brasil - fase de grupos do futebol feminino, Jogos de Paris-2024

Data e hora: Quinta-feira, 25 de julho de 2024, às 14h

Local: Stade Bordeaux-Atlantique, Bordeaux

Árbitro: Yu-jeong Kim (COR)

Auxiliares: Mi-suk Park (COR) e Joanna Charaktis (AUS)

VAR: Kate Jacewics (AUS)

Gol: Gabi Nunes (Brasil)

Cartões amarelos: Yaya (Brasil);

Cartões vermelhos: (-)

Brasil

Lorena; Antônia, Tarciane, Rafaelle e Tamires (Yasmin Ribeiro); Marta, Yaya (Ana Vitória) e Duda Sampaio; Ludmila (Jheniffer), Gabi Portilho e Gabi Nunes (Kerolin). Técnico: Arthur Elias

Nigéria

Chiamaka Nnadozie; Michelle Alozie, Osinachi Ohale, Blessing Demehin e Chidinma Okeke (Nicole Payne); Abiodun, Christy Ucheibe, Echegini (Onomunu), Toni Payne (Kanu) e Rasheedat Ajibade; Ihezuo (Okoronkwo). Técnico: Randy Waldrum

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

