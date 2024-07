Olimpíadas: barco de Israel passa vazio em primeira aparição na abertura

Jogos Olímpicos de Paris 2024 - Cerimônia de Abertura - Paris, França - 26 de julho de 2024. Assentos vazios são vistos a bordo do barco da delegação de Israel no rio Sena durante a cerimônia de abertura. - (crédito: Clodagh Kilcoyne/POOL/AFP)

Durante a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 , na tarde desta sexta-feira (26/7), a embarcação com a delegação de Israel passou vazia sobre o Rio Sena na primeira aparição na transmissão ao vivo do evento. Diferentemente de outras delegações, os atletas israelense estavam na parte debaixo do barco. O fato levantou especulações de que a delegação não ficou em destaque no navio por questões de segurança.

Veja a foto:

Atletas aparecem

Momentos após o início da apresentação de delegação israelense, no entanto, os atletas deixaram a parte inferior da embarcação e ficaram à mostra, em cima e segurando a bandeira de Israel. O país está em guerra contra o grupo terrorista Hamas há quase um ano.

Nesta quinta (25/7), o ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, enviou uma carta ao governo francês, alertando sobre um potencial plano do Irã para atacar atletas e turistas israelenses durante os Jogos Olímpicos de Paris.

Brasil

Ao todo, são 205 delegações previstas para desfilarem em barcos. O trajeto, de 6km, será televisionado por meio de câmeras dentro dos barcos para que os espectadores consigam ver os atletas de perto. A delegação com os atletas brasileiros desfilou em clima de festa.

Confira o anúncio:

