Polícia de Paris verifica "pacote suspeito" próximo ao rio Sena

Horas antes do início da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, marcado para 19h30 no horário da França (14h30 de Brasília) nas águas do rio Sena, as forças policiais da Cidade Luz atenderam a um chamado de pacote suspeito próximo à Torre Eiffel. Os agentes bloquearam o acesso de pedestres entre as pontes De l'alma e D'Iena. Quem se aproximava do espaço era orientado a retornar.

A reportagem do Correio transitava pelo espaço, às margens do rio, quando foi abordada por agentes franceses. A motivação, segundo um dos policiais presentes, seria a verificação de um pacote abandonado na região. Minutos depois, um comboio das forças de segurança em, aproximadamente, 25 motos se locomoveu para o espaço. Antes estacionado, um caminhão de primeiros socorros deixou o local em seguida. A região é próxima ao fim do percurso de seis km do desfile das delegações.



Os cuidados com a segurança são visíveis por toda Paris. Nas ruas, militares de diversos países, alguns armados, atuam nos bloqueios e orientam o público. Conforme as pessoas se aproximam do rio Sena, as revistas se tornam mais minuciosas. As margens são acessadas apenas por quem apresenta o ingresso pago. Por lá, será possível acompanhar de perto os detalhes do desfile.

Durante a semana que antecedeu o evento de abertura dos Jogos Olímpicos, outros episódios envolvendo objetos suspeitos foram registrados na Cidade Luz. Na quarta-feira (24/7), uma equipe de jornalistas brasileiros foi evacuada após um alerta de possível bomba em frente ao histórico Arco do Triunfo.