Série D: Brasiliense estreia na segunda fase contra o Real Noroeste Capixaba

O Brasiliense fechou a primeira fase com a segunda melhor campanha do torneio: 76% de aproveitamento - (crédito: Alan Rones/@alanfotografia)

O Brasiliense será o único encarregado por representar o Distrito Federal na Série D 2024. Em embate válido pela segunda fase da competição, o time amarelo terá pela frente o Real Noroeste Capixaba, do Espírito Santo, na tentativa de garantir a classificação às oitavas de final. O primeiros dos dois jogos acontece neste sábado (27/7), às 16h, no Estádio Municipal Joaquim Alves de Souza, na Barra de São Francisco, no Espírito Santo. A segunda partida será no domingo seguinte (4/8), no Serejão, às 15h30.

Depois da eliminação do Real Brasília com a penúltima posição do Grupo A5, o Jacaré ganhou a missão de findar o jejum de 20 anos da capital federal sem títulos nacionais. O clube Aurianil ocupou a última colocação da chave durante a maior parte da primeira fase. Depois de vencer o Capital-TO por 1 x 0, contudo, deixou a lanterna, mas não chegou perto da classificação.



O Jacaré viveu uma fase inaugural oposta. Apesar de ter começado a campanha de forma turbulenta, com dois vitórias nas primeiras quatro rodadas, cresceu. Fechou o montante de 14 jogos com dez vitórias, dois empates e duas derrotas.

Os 76% de aproveitamento dão à equipe o direito de dizer que fizeram a segunda melhor campanha do torneio até aqui, ao lado do Maringá. Com 80%, apenas o Manauara teve números melhores. Além disso, com 27 gols marcados, possuem o quarto melhor ataque da competição.

Chegado à equipe em abril passado egresso da Portuguesa-RJ, Nenê Bonilha é um dos destaques da boa campanha amarela. Com três gols marcados, o volante é peça chave da formação do treinador Luiz Carlos Winck, que soma retrospecto de oito vitórias, dois empates e uma derrota à frente do time de Taguatinga.

"Fizemos uma primeira fase bem sólida, com grandes jogos e conquistamos a segunda melhor campanha. Mas tudo isso agora não vai valer mais de nada, sabemos que tudo vai ser decidido nesses dois jogos e que serão duas partidas muito duras, difíceis e precisamos estar bem preparados para poder avançar”, destacou Bonilha, via assessoria de imprensa.

"O nosso time é experiente, com jogadores acostumados a disputar partidas de mata-mata, então esperamos que a gente possa fazer uma boa eliminatória e consiga avançar. O Real Noroeste é um time muito qualificado, precisamos entrar bem preparados e buscar um bom resultado nesse primeiro jogo e poder decidir dentro de casa", complementou.

Ao contrário do time candango, o Real Noroeste não teve vida fácil durante a primeira fase. Quarto colocado ao final das disputas no Grupo A6, o time capixaba ficou apenas um ponto à frente do quinto, o Serra, também do Espírito Santo.

Durante a campanha, venceram cinco partidas, mas foram derrotadas em quatro, além de terem empatado outras quatro. Adicionalmente, marcaram 16 gols, e concederam 15. A instabilidade em ambas as extremidades do campo por parte do adversário da vez pode ser um ponto a favor do Brasiliense, que tenta figurar na terceira divisão do Brasileirão pela primeira vez desde 2013.

Já em terras capixabas desde a última quinta-feira (25/7), o Jacaré treinou, nesta sexta, no centro de treinamento do Rio Branco, em Vitória, segundo noticiado primeiramente pelo portal Distrito do Esporte. Depois do almoço, o elenco partiu em direção à Barra de São Francisco, onde fica o Estádio Joaquim Alves de Souza, local da partida. A bola rola às 16h.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima



