Mafê fica em 7º nos 400m e adia o primeiro pódio brasileiro em Paris

Paris — Maria Fernanda Costa, ou simplesmente Mafê, teve a oportunidade de brindar o Brasil com a primeira medalha nos Jogos Olímpicos da França após o compatriota Guilherme Costa, o Cachorrão, ter ficado em quinto lugar na decisão dos 400m livres masculinos. No entanto, a carioca não teve sucesso na versão feminina da prova.

Apesar de não ter subido ao pódio, Mafê fez história na primeira Olimpíada da carreira. Com a classificação à final dos 400m livres, devolveu o Brasil a uma disputa por medalha na prova após 76 anos. A última vez havia sido com Piedade Coutinho nos Jogos de Londres-1948, sexta colocada daquela disputa.

Mafê Costa foi a sétima colocada na prova, com a marca de 4min03s53, à frente somente da australiana 4min04s96 Jamie Perkins. A vencedora foi Ariarne Titmus, da Austrália (3min57s49). A prata ficou com canadense Summer McIntosh (3min58s37), e o bronze com estadunidense Katie Ledecky 4min00s86.

O Brasil segue sem medalhas na natação com as mulheres, mas retorna às piscinas neste domingo (28/7), novamente com Guilherme Cachorrão e Mafê Costa, dessa vez, pelas baterias dos 200m livres, a partir das 6h (de Brasília). Em caso de sucessão, disputarão as semifinais. A eliminatória masculina está prevista para começar às 15h51 e a feminina às 17h.