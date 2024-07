Internação, susto e eliminação marcam o Paris-2024 de Nathalie Moellhausen

Esta foi a quarta Olimpíada da carreira de Nathalie Moellhausen. Dona de dupla nacionalidade por ter nascido em Milão e ter avô brasileiro, ela disputou Londres-2012 pela Itália e escolheu o Brasil nas versões do Rio-2016 e Tóquio-2020 era a única representante do Brasil na espada - (crédito: Abelardo Mendes Jr/CB/D.A. Press)

Paris — A derrota e eliminação da brasileira Nathalie Moellhausen, única esgrimista das Américas no top 10 do ranking de espada, escancara um drama pessoal vivido às vésperas dos Jogos Olímpicos na França. A número oito do mundo teve o sonho do pódio interrompido com revés diante da canadense Ruien Xião (34ª), 16 anos, mas o resultado ficou em segundo plano.

Durante o combate, Nathalie demonstrou nítido incômodo, a ponto de não conseguir se firmar e precisar interromper o duelo. Conversou com o técnico, precisou ser atendida para se recompor e dar sequência na disputa. Perdeu por 15 x 11 e, na saída, foi praticamente amparada pelos membros da delegação.

Leia também: Chuva em Paris provoca adiamento da primeira prova do skate street

A atleta cruzou a zona mista, mas não quis falar. Horas antes da estreia nos Jogos de Paris-2024, a equipe de Nathalie fez uma publicação nas redes sociais na qual compartilhou que a esgrimista havia adoecido, sido internada e liberada dias antes da competição.

Esta foi a quarta Olimpíada da carreira de Nathalie Moellhausen. Dona de dupla nacionalidade por ter nascido em Milão e ter avô brasileiro, ela disputou Londres-2012 pela Itália e escolheu o Brasil nas versões do Rio-2016 e Tóquio-2020 era a única representante do Brasil na espada. O país continua na disputa do florete feminino e masculino, com os gaúchos Mariana Pistoia e Guilherme Toldo.

























Veja a nota na íntegra

"Nathalie finalmente vai estrear na esgrima amanhã no Grand Palais, depois de uma estranha ironia do destino, que tornou sua jornada olímpica recentemente difícil, dada a um sério problema de saúde, exigindo hospitalização de emergência, do qual ela recebeu alta apenas esta semana. O desafio tem sido enorme para recuperá-la a tempo de competir.

Seja qual for o resultado, Nathalie ficará em sua amada pista de esgrima mais uma vez enquanto sonhava, contra todas as estatísticas e previsões. Apesar de seu recente silêncio, ela expressa toda a sua profunda gratidão à sua equipe, federações, clubes de esgrima, parceiros, torcedores, jovens esgrimistas ao redor do mundo que acompanham sua bela jornada. E um agradecimento especial à incrível equipe médica francesa."