Medina e Chumbinho avançam no surfe nas Olimpíadas de Paris

Gabriel Medina e João Chianca, mais conhecido como Chumbinho, passaram de fase na estreia do surfe brasileiro nas Olimpíadas de Paris 2024, neste sábado (27/7). A disputa ocorre em Taiti, a maior ilha da Polinésia Francesa.

Além da dupla, Filipe Toledo também competiu neste sábado, mas não passou de fase e terá que disputar a repescagem. Ele ficou em segundo lugar, com 7.63 pontos.

Medina garantiu 13.50 pontos na bateria, ganhando do japonês Connor O'Leary e de Bryan Perez, do El Salvador. Chumbinho finalizou sua bateria com 10.7, superando o marroquino Ramzi Boukhiam e Billy Stairmand, da Nova Zelândia.

Nas redes sociais, Medina e Chianca celebraram os resultados. "Feliz pela vitoria da estreia, seguimos…Deus no comando!", disse Medina na legenda de uma foto publicada.

Já Chumbinho compartilhou um vídeo e agradeceu a torcida brasileira: "Primeiro passo foi dado! Obrigado ao carinho e torcida".

