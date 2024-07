Olimpíadas: Brasil tem pior estreia desde Pequim-2008 e termina o dia sem medalha

Time Brasil no barco ao longo do rio Sena durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024. - (crédito: Steph Chambers / POOL / AFP)

A caminhada brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024 começou com o pé esquerdo. Neste sábado (27/7), primeiro dia de disputa de medalhas em solo francês, os atletas brasileiros não conseguiram subir ao pódio. É o pior desempenho inicial para o Brasil desde 2008, quando ficamos sem medalha no primeiro dia dos jogos em Pequim, na China.

Nas Olimpíadas de Londres (2012), do Rio de Janeiro (2016) e de Tóquio (2021), o Brasil já chegou com força e levou medalhas logo nas primeiras horas do torneio. Neste ano, o melhor desempenho ficou com o nadador Guilherme Costa, o Cachorrão, que terminou em quinto lugar na disputa dos 400 metros livres.

No primeiro dia das Olimpíadas de Tóquio, em 2021, a estreia virou uma festa com a medalha de prata de Kelvin Hoefler no skate. Era a primeira edição do esporte nos Jogos Olímpicos.

Em 2016, quando o Brasil recebeu pela primeira vez os Jogos Olímpicos, e a primeira medalha também veio na estreia. O medalhista foi Felipe Wu, na prova de tiro esportivo na categoria pistola de ar de 10 metros.

Em Londres, em 2012, a estreia ficou feliz quando a judoca Sarah Menezes fez história em solo inglês. Ela venceu a romena Alina Dumitru na categoria até 48kg e conquistou a primeira medalha de ouro do judô brasileiro. Com a vitória, o Brasil ficou momentaneamente em primeiro lugar no ranking de medalhas.

A sorte brasileira pode mudar no domingo (28/7). Uma das principais apostas fica no skate street feminino, com o trio Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto.