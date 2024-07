Endrick é apresentado no Real Madrid com estádio cheio: "Não esperava isso tudo"

O atacante brasileiro Endrick Felipe posa durante sua primeira aparição como novo jogador do Real Madrid no Estádio Santiago Bernabeu, em Madrid, em 27 de julho de 2024 - (crédito: JAVIER SORIANO / AFP)

O dia 27 de julho vai ficar na memória de Endrick. Diante de um grande público no Santiago Bernabéu, o atacante brasileiro foi apresentado como reforço do Real Madrid. Sem conseguir esconder a emoção, o jogador disse que defender o clube merengue é realizar um sonho de criança. E, assim como Kylian Mbappé, fez em sua apresentação, o atacante gritou o tradicional "Hala Madrid" com os torcedores.

"Quero agradecer a todos por virem ao Santiago Bernabéu. Não vou mentir. Não esperava tudo isso, tanta gente assim. A felicidade é muito grande. Estou muito feliz, porque sou fã do Madrid desde pequeno e agora vou jogar pelo Madrid. Estou muito feliz, minha família também", destacou Endrick.

"É uma loucura isso. Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo. Sempre quis estar aqui, queria jogar pelo Madrid, era um sonho. E agora vamos todos juntos cantar uma canção: 3, 2, 1! Hala Madrid", completou.

Antes de ser apresentado aos torcedores, Endrick se encontrou com o presidente Florentino Pérez para a assinatura do contrato, que se encerra em junho de 2030. "Suas jogadas incríveis e seus gols já emocionam os amantes do bom futebol. E todos os madridistas estão muito contentes de que faça parte, desde hoje, desta grande família que vai te dar tudo", afirmou Florentino Pérez.

Endrick, de 18 anos, vai usar a camisa 16 no Real Madrid. Esse foi o primeiro número que utilizou quando foi promovido ao profissional do Palmeiras. O Real Madrid acertou a contratação de Endrick junto ao Palmeiras em dezembro de 2022, quando o atacante ainda tinha 16 anos. O clube merengue desembolsou cerca de 70 milhões de euros (R$ 393 milhões na época).