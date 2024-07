França conquista o 1º ouro no rúgbi e leva medalhas no judô e na esgrima

A França conquistou as suas primeiras medalhas nos Jogos de Paris neste sábado. O ouro veio no rúgbi, na categoria masculina de sete, após vitória de 28 a 7 sobre a seleção de Fiji. O duelo contou com a presença do presidente francês Emmanuel Macron na torcida. As outras modalidades que renderam mais três pódios aos franceses foram o judô (prata e bronze) e esgrima (prata).

A primeira medalha francesa dos Jogos veio com Shirine Boukli. Ela derrotou a espanhola Laura Martinez Abelenda na categoria até 48kg e fez a festa da torcida ao garantir o bronze. O ouro ficou com a japonesa Natsumi Tsunoda que bateu na decisão Baasankhuu Bavuudorj, da Mongólia. Na outra disputa de terceiro lugar, a sueca Tara Babulfath levou a melhor sobre a casaque Abiba Abuzhakynova.

No combate, após a espanhola ser penalizada duas vezes, a francesa foi para o ataque e passou a tomar a iniciativa. Após uma revisão de vídeo, ela venceu a luta ao aplicar um waza-ari.

"Foi mágico, foi incrível", disse Boukli. "É uma ótima torcida que espalha vibrações positivas e nos dá força para buscar o algo a mais. Isso me faz querer rolar sobre qualquer coisa. Sinto que isso é histórico", completou a judoca.

Logo depois, Luka Mkheidze ficou com a prata na da categoria até 60kg, no masculino, ao ser derrotado por Yeldos Smetov, do Casaquistão, diante de uma Champ-de-Mars Arena lotada.

Com o primeiro lugar, Smetov se tornou o primeiro judoca de seu país a levar o ouro depois de faturar a prata e o bronze respectivamente nas últimas duas edições olímpicas (Tóquio, disputada em 2021, e Rio, em 2016).

Nas duas disputas pelo bronze no masculino, o espanhol Francisco Garrigos superou Giorgi Sardalashvili, da Giórgia. O japonês Ryuju Nagayama também garantiu a sua medalha ao vencer o turco Salih Yildz neste sábado.