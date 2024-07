EUA atropelam a Sérvia na estreia do basquete masculino olimpíco

Tudo mudou com a entrada de Kevin Durant, que ficou fora das partidas anteriores devido a uma lesão na panturrilha e quase foi cortado, no final do período - (crédito: Getty Images via AFP)

Os Estados Unidos deram demonstração neste domingo que chegam muito fortes para o pentacampeonato olímpico no basquete masculino. O Dream Team estreou diante da Sérvia e não tomou conhecimento do adversário, derrotando os europeus por 110 a 84, neste domingo, no ginásio Pierre Mauroy, em Lille, pelo Grupo C do torneio de basquete masculino dos Jogos de Paris.

Favorito à medalha de ouro, apesar da desconfiança após atuações pouco convincentes nos amistosos preparatórios para os Jogos Olímpicos, o conjunto norte-americano saiu atrás no primeiro quarto.

Leia também: Russell é desclassificado e Hamilton herda a vitória do GP da Bélgica de F1

Porém, tudo mudou com a entrada de Kevin Durant, que ficou fora das partidas anteriores devido a uma lesão na panturrilha e quase foi cortado, no final do período. Ele saiu do banco quando os Estados Unidos perdiam por cinco pontos de diferença, acertou seus cinco arremessos de três pontos e ajudou seu time a abrir dez pontos de vantagem. Durant, que tenta se tornar o primeiro jogador de basquete dos EUA tetracampeão olímpico, foi o cestinha da partida com 23 pontos.

A partir daí, o Dream Team deslanchou e abriu larga vantagem, apesar da boa atuação do sérvio Nikola Jokic, que anotou 20 pontos e tentou equilibrar as ações. No intervalo, a vantagem norte-americana já era de 58 a 49 no placar.

Leia também: Bia Haddad derrota tenista da casa em sua estreia na Olimpíada

Enquanto a Sérvia mostrava cansaço, os Estados Unidos aproveitavam as saídas de Jokic para ampliar a diferença. Aos 39 anos, LeBron James, que não defendia a seleção desde Londres-2012, teve papel fundamental na vitória com 21 pontos, nove assistências e sete rebotes. Jrue Holiday, por sua vez, anotou 15 pontos.

No outro jogo do Grupo C, o Sudão do Sul entrou para a história ao estrear com vitória em Jogos Olímpicos. A seleção africana, que já havia dado trabalho aos EUA em amistoso, sendo derrotada por apenas um ponto, bateu Porto Rico por 90 a 79.

Leia também: Gerson é homenageado após completar 200 jogos pelo Flamengo

O armador Carlik Jones, ex-jogador do Chicago Bulls, conduziu a equipe com 19 pontos, sete rebotes e seis assistências. Marial Shayok, com 15 pontos, e Bul Kuol, com 12, também se destacaram.

Na próxima rodada, Estados Unidos e Sudão do Sul voltam a se encontrar, desta vez pelo torneio olímpico. O duelo será nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília).