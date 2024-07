Espectador homenageia Guga em jogo do Brasil nas Olimpíadas

A torcida brasileira não decepciona! No jogo das duplas do tênis na manhã parisiense desta terça-feira(30/7) nos Jogos Olímpicos de 2024, os torcedores do time Brasil marcaram presença. Um dos espectadores aproveitou para render homenagem a Gustavo Kuerten, o Guga, tricampeão no saibro de Roland Garros, onde hoje os brasileiros Thiago Monteiro e Thiago Wild enfrentaram os estadunidenses Austin Krajicek e Rajeev Ram.

O fã vestiu a tradicional camisa verde e amarela da marca Diadora, faixa na cabeça e peruca cacheada, reproduzindo o visual eternizado por um dos maiores atletas da história brasileira.