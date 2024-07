Ana Luiza Caetano chega às oitavas de final do tiro com arco

Campeã Pan-Americana de equipe mista, Ana Luíza Caetano está nas oitavas de final da disputa do tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nos primeiros compromissos da competição individual feminina, realizados nesta terça-feira (30/7), na Arena dos Invalidés, a brasileira eliminou duas adversárias e garantiu sequência em busca do sonho de medalha. Ela volta a entrar em ação no sábado (3/8).

Na primeira disputa desta terça-feira (30/7), a brasileira não teve dificuldades para eliminar a eslovena Zana Pitaric, por 6 x 2. A atuação brasileira foi de progressão. Após zerar o primeiro set em pontos, Ana encaixou a precisão no arco e chegou a seis, com dois 10 na trajetória. A rival fez o caminho contrário. Começou bem, mas não evoluiu e não parou a arqueira nacional.

Contra Syaqiera Mashatikh, Ana teve mais dificuldades. As duas arqueiras começaram o duelo com a pontaria afiada, mas a rival tinha maior precisão no momento de cravar notas 10. A atuação foi primordial para a malasiana abrir vantagem confortável até o quarto set.

O jogo virou na quinta parcial. Com dois tiros certeiros e a adversária em declínio, veio o empate. A vaga foi confirmada no tiro de minerva no desempate: 9 x 8 e seis pontos contra cinco no geral.

Agora, Ana Luiza terá alguns dias de descanso e preparação antes de voltar ao Inválides para disputar a etapa de oitavas de final. A adversária do duelo de sábado (3/8) será definida nas disputas de amanhã.

A chinesa Xiaolei, a tunisiana Rihab Elwalid, a holandesa Gabriela Scholoesser e a francesa Lisa Barbernin podem cruzar o caminho da brasileira. Todas as adversárias ainda irão atuar pela primeira fase e, depois, nas oitavas de final.