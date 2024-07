Torcida faz diferença e Brasil perde para a França no handebol

Dono de uma das torcidas mais envolventes nas edições dos Jogos Olímpicos, o Brasil sabe como é importante jogar com o apoio do público, seja em qual competição for. Na tarde desta terça-feira (30/7), a equipe tupiniquim foi lembrada disso no handebol feminino, mas de uma maneira negativa. Com os franceses participativos nas arquibancadas da Arena Paris Sud, o time nacional perdeu para a França, por 26 x 20.

A derrota é a segunda em três jogos do time brasileiro na atual edição dos Jogos Olímpicos. Em Paris-2024, a equipe estreou muito bem contra a Espanha e tomou uma virada restando poucos segundos para o fim diante da Hungria. Com mais compromissos pela frente, o Brasil não tratava a partida contra a França como uma decisão de fato, mas a nuance envolvendo a força do público ditava o tom especial do compromisso.

Os placares das duas parciais até foram equilibrados, mas as francesas era mais incisivas em praticamente todas as ações. Isso foi demonstrado quando Bruna de Paula colocou o Brasil na frente, mas logo a França virou e abriu 5 x 1 no marcador. Nem mesmo as quatro expulsões de francesas e bom aproveitamento de bolas na rede no fim da etapa inicial conduziu o confronto para outro destino.

No segundo tempo, as brasileiras voltaram a ficar de mal com a rede. Enquanto a torcida francesa cantava Allez les Bleus, o principal grito de guerra do país no esporte, a plenos pulmões, as jogadoras da equipe europeu administravam o duelo e mantinham uma vantagem bastante confortável no marcador. No fim, o 26 x 20 premiou quem encontrou mais energia no extracampo para ter uma atuação de alto nível.

Com aproveitamento impressionante de 88% nos arremessos em direção ao gol, a francesa Pauletta Foppa foi a principal artilheira do confronto, com oito bolas na rede. Com sete acertos em 12 tentativas (58%), a brasileira Bruna de Paulo veio logo atrás na estatística. Em quinto lugar no grupo C, o Brasil volta à quadra da Arena Paris Sud na quinta-feira (1º/8), quando enfrenta a Holanda, às 4h.