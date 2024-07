Daiane dos Santos vai às lágrimas com medalha de bronze inédita na ginástica

Daiane se emocionou durante a transmissão da Rede Globo com a medalha inédita do Brasil - (crédito: Reprodução/Globo)

A ginasta brasileira Daiane dos Santos se emocionou com a medalha de bronze inédita conquistada pelo Brasil na ginástica artística por equipes nas Olimpíadas de Paris 2024, durante a transmissão na TV Globo.

Diego Hypólito também não segurou as lágrimas diante do desempenho de Júlia Soares, Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva.

Aos 41 anos, Daiane é uma ex-ginasta que conquistou nove medalhas de ouro em ginástica artística em etapas de Copas do Mundo.

Em Paris, ela acompanhou o treino de pódio com as atuais competidoras e classificou a experiência como "inesquecível". "Ver de perto toda a dedicação, o esforço e a paixão que elas colocam em cada movimento é algo que me enche de orgulho e emoção", compartilhou a atleta nas redes sociais.



Também ex-ginasta, Diego é o primeiro ginasta masculino do Brasil e da América do Sul a conquistar uma medalha em campeonatos mundiais da modalidade.

Júlia, Rebeca, Jade, Lorrane e Flávia competiram na tarde desta terça-feira (30/7). Quem levou o ouro foi os Estados Unidos, enquanto a Itália garantiu a prata.

Brasil tem mais seis chances de medalhas na ginástica

Além da final por equipes disputada nesta terça, o Brasil ainda tem a chance de conquistar mais seis medalhas. Rebeca e Flávia vão disputar no individual geral, com Rebeca passando em segundo lugar e Flavia se classificando em 11º.

Rebeca também disputará medalhas na trave, solo e salto. Júlia também está na final, disputando na trave. Confira as possibilidades para o Brasil:

Individual-geral (Rebeca e Flavia)

Solo (Rebeca)

Trave (Rebeca e Julia)

Salto (Rebeca)