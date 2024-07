Time Brasília: saiba como foi o dia dos atletas do DF na Olimpíada de Paris

Ketleyn Quadros foi derrotada no golden score, dois segundos antes do fim da luta. - (crédito: Luiza Moraes/ COB)

Esta terça-feira (30/7) foi marcada por uma onda negativa para os atletas brasilienses nos Jogos de Paris. Após a despedida de Felipe Gustavo na última segunda-feira (29/7), devido ao encerramento do skate street na edição da Olimpíada, mais dois deram falaram au revoir e agora restam seis nas disputas na capital francesa. Nas três modalidades disputadas, os quatro atletas levaram a pior.

Os dois judocas brasilienses iniciaram o dia com vitória. Ketleyn Quadros venceu a espanhola Cristina Cabana Perez, sem dificuldade, na primeira fase. Guilherme Schmidt também teve um triunfo folgado de começo contra Edi Sherifovski, da Macedonia do Norte. Mas os dois judocas não conseguiram se firmar na competição e caíram nas oitavas de final, ambos em duelos disputados e vencidos por apenas um ponto.

A experiente judoca de 36 anos desabafou após a luta em entrevista à TV Globo. "No judô, a gente aprende a cair e levantar, e respeitar quando alguém vai melhor que você. Não tem choro e lamentação. Isso é judô. A única coisa que a gente pode fazer é para que esse detalhe esteja ao nosso favor”, disse a lutadora.

A equipe de Gui Santos também levou a pior nesta terça-feira. A Seleção de Basquete perdeu a partida contra a Alemanha por 86 a 73 e segue sem nenhuma vitória nos Jogos. Apesar do resultado final do jogo, o jogador brasiliense foi exaltado nas redes sociais pelos fãs e pelo Golden State Warriors, time da NBA pelo qual ele atua. A equipe agora terá que buscar uma vitória contra o Japão para tentar forçar uma classificação.

A outra brasiliense que teve duelo hoje foi Kelly Rosa, pela equipe de handebol. O time brasileiro conseguiu superar o apoio da torcida às anfitriãs e perdeu por 26 a 20. O resultado contabiliza a segunda derrota na conta do Brasil, contra uma vitória somente. Apesar do tropeço em equipe, Kelly conseguiu decidir alguns gols pela Seleção.

Por meio das redes sociais, a jogadora agradeceu à torcida e fez um breve desabafo. "Dias melhores virão. Seguimos acreditando e buscando nossa classificação", escreveu Kelly.

A Seleção Feminina de Futebol já está instalada novamente em Bordeaux, se preparando para o último confronto da fase de grupos, contra a Espanha nesta quarta-feira (31/7), às 12h. Gabi Portilho fez parte do treinamento da equipe nesta terça-feira, realizado no Stade Sainte Germaine. O time precisa da vitória e torcer contra a vitória japonesa para tentar classificar para as oitavas de final. No Instagram, a atacante brasiliense compartilhou registros do treinos junto à frase, "Vamos em busca da classificação".

A dois dias da largada do atletismo nos Jogos de Paris, Caio Bonfim e Gabriela Muniz passam pelo momento de preparações e ajustes finais. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) compartilhou que esta terça-feira foi novamente dia dedicado a treinamento. A atleta da marcha atlética que irá competir os 20km, fez uma postagem no Centro Esportivo I'lle des Vannes e em seguida um registro feito junto ao conterrâneo e colega de modalidade, Caio, enquanto os dois

Gabriela Muniz e Caio Bonfim erão representar Brasília na marcha atlética. (foto: Reprodução/ rede social)

