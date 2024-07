Gustavo Bala Loka fica em sexto na final do Ciclismo BMX Freesyle, em Paris

O pódio não veio, mas Gustavo Bala Loka foi motivo de orgulho e entrou para a história da modalidade no Brasil. O ciclista de 21 anos foi o primeiro brasileiro a avançar para uma final do ciclismo BMX Freestyle em Olimpíadas, na segunda edição em que o esporte faz parte dos Jogos. Na decisão, nesta quarta-feira (31/7), Bala Loka ficou com a sexta posição na tabela.

Os atletas tem duas chances para executar as manobras, em voltas de 60 segundos. A maior nota é a que vale, enquanto a mais baixa é descartada. Na primeira volta, Bala Loka tirou 90,20, . Já na segunda volta, menos ousado, ficou com o resultado 88,88.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima.

