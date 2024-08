Caio Bonfim e Gabi Muniz abrem os trabalhos do atletismo em Paris-2024

Paris — Os trabalhos do atletismo nesta edição dos Jogos Olímpicos serão abertos pela marcha atlética. O Brasil jamais conquistou medalha na modalidade, mas está otimista para que a primeira comemoração venha na manhã parisiense e madrugada brasileira desta quinta-feira (1º/8), a partir das 2h30. Para isso conta com os pés de obras de dois brasilienses: Caio Bonfim e Gabriela Muniz.

Aos 33 anos, Caio Bonfim será o primeiro a entrar em cena. Principal nome do país na modalidade, chega para a quarta edição de Jogos da carreira. Esteve em Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020. O melhor resultado foi quando bateu na trave com o quarto lugar na disputa na Cidade Maravilhosa. A quilometragem adquirida nos últimos o deixa confortável para ser cotado como esperança de medalha para o país. "Acredito que estou mais maduro esportivamente, pelos bons resultados, pelas experiências feitas, mesmo das outras Olimpíadas, de alguns ciclos. Isso é legal, porque dá confiança para chegar na melhor forma possível", avaliou ao Correio.

"Esse ciclo foi muito importante, tive grandes resultados. Espero estar evoluindo, crescendo, pensando a longo prazo e chegando nessa Olimpíada, graças a Deus, com esses feitos, que nos dão confiança", completa. O talento lapidado em Sobradinho vem de 21 dias de treinamentos na Espanha ao lado da mãe e treinadora, Gianetti Sena Bonfim. Um dos trunfos da preparação foi o trabalho em altitudes. Encarou os mais de 2.600m de altitude Bogotá, na Bolívia e, antes de desembarcar em Paris, trabalhou a resistência física nos 3.400m acima do nível do mar de Serra Nevada, na Espanha. "É importante para prova de longa distância. Não é um desafio, na verdade, mas é o lugar onde você vai evoluir o seu corpo".

Além de Caio Bonfim, o Brasil será representado por Matheus Corrêa e Max Batista. O país também competirá, a partir das 4h20 (de Brasília), na categoria feminina, com a carioca Viviane Lyra, pela pernambucana Érica Sena e pela brasiliense Gabriela Muniz. Companheira de treinamentos de Caio Bonfim em Sobradinho, Gabi participará pela primeira vez dos Jogos Olímpicos. Aos 21 anos, realiza um sonho.

“Ir a Paris era o meu maior objetivo e estou muito feliz em integrar e fazer parte dessa edição. Para esta Olimpíada, quero ir e dar o meu melhor. Quero fazer a minha melhor marca e também representar bem o Brasil. É uma experiência única e pretendo viver da forma mais leve. Tenho concorrentes fortes, mas meu objetivo é estar entre elas”, estabeleceu, ao Correio. Gabi recebeu a notícia da convocação no início de julho, mas não vê empecilho no pouco tempo entre o chamado e a competição. “Quando fechou o prazo e o ranking de qualificação para os Jogos, eu já sabia que iria conseguir realizar este sonho. Estava tranquila. Até mesmo os treinos estavam focados para Paris. Vinha fazendo treinamentos mais intensos para competir no Troféu Brasil”, compartilhou.

Programe-se

Marcha atlética 20km

Masculino

Quando: Quinta-feira (1º/8)

Horário: 2h30 (de Brasília)

Transmissão: Globo, SporTV e CazéTV

Atletas: Caio Bonfim, Matheus Corrêa e Max Batista

Feminino

Quando: Quinta-feira (1º/8)

Horário: 4h20 (de Brasília)

Transmissão: Globo, SporTV e CazéTV

Atletas: Gabriela Muniz, Viviane Lyra e Érica Sena