Entenda como espionagem do Canadá ajudou o Brasil a se classificar no futebol

Mesmo diante de um jogo sofrido contra o Japão e uma derrota contra a Espanha, a Seleção Brasileira feminina conseguiu se classificar para as quartas de final no futebol nas Olimpíadas de Paris 2024. O adversário do Brasil no próximo jogo ainda será definido, mas pode ser França, Colômbia, Canadá ou Nova Zelândia.

A classificação ocorre após os Estados Unidos derrotarem a Austrália por 2 a 1, fazendo com que o Brasil ficasse entre as melhores terceiras colocadas. Outro evento que favoreceu as brasileiras foi a espionagem do Canadá contra a Nova Zelândia. Com isso, a Fifa penalizou as canadenses com menos seis pontos.

Por conta do caso, a federação canadense ainda afastou a treinadora, a britânica Bev Priestman, e enviou a assistente Jasmine Mander e a auxiliar de vídeo Joey Lombardi de volta para o Canadá. As três foram punidas com um ano de afastamento de qualquer atividade relacionada ao futebol.

Próxima partida será sem Marta

No próximo jogo, a seleção feminina precisará enfrentar as adversárias sem Marta no time. Isso porque, no jogo contra a Espanha na tarde desta quarta-feira (31/7), a camisa 10 foi punida com um cartão vermelho, sendo expulsa do jogo.

No final do primeiro tempo, a atleta acertou a cabeça da espanhola Olga Carmona com o pé. Por conta da penalidade, ela fica sem jogar uma rodada, podendo pegar um gancho maior, dada a violência da entrada contra a adversária espanhola. Sendo assim, ela poderia voltar apenas em uma possível semifinal ou até mesmo em uma final.