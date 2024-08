Conheça os atletas das Olimpíadas de Paris que ganham dinheiro no OnlyFans

Não é novidade que o esporte nem sempre é patrocinado como deveria. A alternativa para os atletas é encontrar outras formas de ganhar dinheiro, e uma solução encontrada por muitos atletas que estão em Paris para as Olimpíadas foi abrir um perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.

Na plataforma, os seguidores pagam um valor mensal para ter acesso a fotos dos criadores. O OnlyFans é popularmente usado para publicar fotos e vídeos sensuais ou sexuais, mas nem todos os perfis criam esse tipo de conteúdo.

Além da parte financeira, o atrativo para os atletas é a possibilidade de exibir o próprio corpo e arrancar suspiros e elogios. A seguir, confira alguns criadores da plataforma que estão em Paris-2024:

Alysha Newman

A canadense de 30 anos é atleta especializada em salto com vara. Ela venceu a modalidade nos jogos da Commonweath em 2018 e, em 2014, ficou com a medalha de bronze. Sua primeira participação em Olimpíadas foi na Rio 2016.

Em seu OnlyFans, Alysha diz que é uma rainha do pole dance. Ela cobra US$12,99 (cerca de R$73,50) por mês para ter acesso às fotos.

Daniel Goodfellow

O atleta de saltos ornamentais representa o Reino Unido. Ele tem 27 anos e conquistou uma medalha de bronze em 2016, fazendo dupla com Tom Daley.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniel Goodfellow (@dannielgoodfellow)

Segundo ele, seu OnlyFans oferece "conteúdo divertido e exclusivo". O valor da assinatura mensal é U$9,99 (cerca de R$56,52).

Jack Laughter

Jack também compete nos saltos ornamentais pelo Reino Unido. Aos 29 anos, ele já foi medalhista em 2016 e em 2020. Nesta edição das Olimpíadas, ele disputará o pódio na sexta-feira (2/7).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jack Laugher MBE (@jacklaugher)

Em entrevista ao The Telegraph, Jack afirmou que usa o OnlyFans como forma de complementar a renda. "Eu tenho algo que as pessoas querem e vou felizmente ganhar dinheiro com isso".

Liz Cambage

Apesar de ter nascido na Inglaterra, Liz Cambage defende a Austrália, o país em que foi naturalizada, no basquete. Ela foi ouro nos jogos da Commonwealth em 2018 e bronze nas Olimpíadas de Londres, em 2012.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @ecambage

Com 32 anos e 2,06 metros de altura, Liz encanta os assinantes com fotos sensuais. "A primeira e única Liz Cambage", diz a descrição do perfil. A atleta cobra US$6,50 (cerca de R$36,78) por mês.

Noah Williams

Mais um atleta da equipe de saltos ornamentais da Inglaterra, Noah tem 24 anos e ganhou uma medalha de prata em Paris nos 10 metros sincronizados com o parceiro Tom Daley.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Noah Williams (@noah_w9)

Na descrição do perfil, Noah avisa que não há nada de explícito nas fotos que posta e pede para as pessoas assinarem para "ajudar na jornada olímpica" dele.

Robbie Manson

Remador da Nova Zelândia, Robbie tem 34 anos e é especializado na prova de remo skiff duplo. Em Paris, disputa nesta quinta-feira (1/8) a final na modalidade com Jordan Parry.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Robbie Manson (@robbie_manson)

O perfil de Manson tem "representações artísticas de nudez". O lucro ele usa para custear a vida de atleta: "desempenha um papel vital em ajudar a ir atrás dos meus objetivos e atingir novos patamares no esporte", disse ao The Telegraph.