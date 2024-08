Juiz é suspenso das Olimpíadas após foto com surfista rival de Medina

O juiz australiano Benjamin Lowe foi suspenso dos Jogos Olímpicos de Paris — onde avaliava o desempenho dos atletas do surfe — após compartilhar fotos em que aparece ao lado do técnico Bede Durbidge e do surfista Ethan Ewing (ambos da Austrália). A suspensão foi anunciada em nota publicada pela Associação Internacional de Surf (ISA) nesta quinta-feira (1º/8).

Na foto publicada por Durbidge, os três aparecem juntos aproveitando um "dia de folga", já que as provas estavam paralisadas por contas das condições do mar no Teahupo'o, no Taiti (onde são realizadas as provas de surfe das Olimpíadas de Paris). "Esses três meninos de Straddie (ilha na Austrália) fazendo seu trabalho nas Olimpíadas", diz a legenda da foto.

Caso continuasse na arbitragem, Lowe poderia ser juiz de uma eventual semifinal entre Gabriel Medina ou João Chianca (o Chumbinho), contra dois australianos, Ethan Ewing ou Jack Robinson.

Na terça-feira (30/7), o surfista brasileiro Pedro Scooby usou as redes sociais para criticar o juiz. O atleta relembrou que Lowe esteve nas Olimpíadas de Tóquio e foi responsável por dar as notas mais baixas de Gabriel Medina. Ele também esteve na semifinal, quando Medina foi eliminado contra o japonês Kanoa Igarashi, eliminação criticada na época.

