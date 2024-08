Rebeca Andrade é a mulher que mais ganhou medalhas olímpicas para o Brasil

Com a conquista medalha de prata no individual geral de ginástica nas Olimpíadas de Paris nesta quinta-feira (1º/8), Rebeca Andrade agora é a mulher que trouxe mais medalhas olímpicas para o Brasil. A atleta agora conta com quatro medalhas, ultrapassando a jogadora de vôlei Fofão e a judoca Mayra Aguiar, com três medalhas cada.

Leia também: Rebeca Andrade conquista a prata no individual geral na ginástica

"É uma honra, me sinto privilegiada. Diante de tantas coisas que poderiam acontecer e de todas as pessoas que poderiam ser escolhidas para estarem aqui. Eu tô aqui e eu consegui! Estou muito feliz de fazer parte da porcentagem de mulheres que está mais vencendo e hoje poder trazer mais um resultado para o meu esporte é incrível", disse Rebeca sobre a conquista em entrevista à TV Globo.

Rebeca tem medalhas de todas as cores. Ela conquistou o ouro no salto e a prata no individual geral nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021. Em Paris, ajudou a equipe brasileira a ganhar o bronze na competição por equipes e conquistou a prata nesta quinta-feira.

A ginasta, porém, pode deixar Paris com ainda mais conquistas. Ela se classificou para as finais do salto, do solo e da trave, que serão disputadas no sábado (3/7) e na segunda-feira (5/7).

Caso ganhe mais uma medalha, Rebeca empata com Robert Scheidt e Torben Grael como maiores medalhistas brasileiros da história. Se ela ganhar mais duas, ela será a maior medalhista olímpica brasileira da história.