São Paulo terá mudanças para jogo contra o Flamengo

Treino no CT da Barra Funda - (crédito: Foto: Erico Leonan / saopaulofc.net)

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, comandou nesta quinta-feira o penúltimo treino de preparação para o jogo contra o Flamengo, no Morumbis, sábado, às 21h30, pela 21ª rodada do Brasileirão. O treinador fará mudanças na equipe titular.

No CT da Barra Funda, Luís Zubeldía separou duas equipes de 11 jogadores para um confronto utilizando toda a dimensão do gramado, com pausas pontuais para ajustes táticos.

O atacante Luciano, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é o único desfalque do Tricolor. Uma das opções é centralizar Lucas e colocar um outro jogador aberto pelo lado direito, como Erick ou Wellington Rato. Marcos Antônio também pode ganhar chance.

Desta maneira, o São Paulo terá a provável escalação: Rafael, Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Lucas; Ferreira, Erick (Wellington Rato) e Calleri.

O próximo treino do São Paulo será na manhã desta sexta (2), novamente no CT. A tendência é que o time titular seja definido nesta atividade. Há dúvida interna sobre qual equipe mandar a campo para encarar o time carioca, visando o desgaste para o duelo de volta com o Goiás.

