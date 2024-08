Saiba quanto Simone Biles e Rebeca Andrade vão ganhar pelas medalhas olímpicas

Os olhares do mundo todo se voltaram para as duas maiores estrelas na ginástica artística, nesta quinta-feira (1º/8): a brasileira Rebeca Andrade e a norte-americana Simone Biles. Na apresentação da final individual, as atletas conquistaram a medalha de prata e a de ouro, respectivamente. Cada uma receberá ainda uma premiação em dinheiro.

Ao cravar o segundo lugar nas Olimpíadas de Paris com 57.932, Rebeca Andrade garantiu com a prata na final do individual geral da ginástica artística feminina. Já Simone Biles, que somou 59.131 pontos, levou o ouro para os Estados Unidos. A diferença entre as duas foi de apenas 1.199 pontos.

Quando um atleta ganha uma medalha, o Comitê Olímpico do país de origem premia o atleta com uma quantia em dinheiro. Pela medalha de prata conquistada nesta quinta-feira, Rebeca Andrade receberá R$ 210 mil, um prêmio que será pago pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Já Simone Biles receberá US$ 37,5 mil (equivalente a R$ 215,5 mil na cotação atual) pela conquista do ouro. A premiação será paga pelo comitê olímpico dos Estados Unidos.

A diferença entre as premiações é de apenas R$ 5,5 mil. Esta é a segunda premiação que cada uma das atletas receberá por causa do desempenho nas Olimpíadas de Paris-2024.

Biles já tinha embolsado R$ 215,5 mil pela conquista do ouro na competição geral por equipes, acumulando um total de R$431 mil até agora. Enquanto isso, Rebeca embolsou R$ 56 mil com o bronze inédito conquistado pelo Brasil na mesma final, totalizando R$266 mil.

As premiações são pagas em dinheiro, sempre pelo comitê olímpico de cada país. A organização da olimpíada não oferece nenhuma premiação além da medalha e um pôster, que vem em uma caixa retangular.