Paris-2024: Evandro/Arthur vencem duelo de invictos no vôlei de praia

No duelo de invictos no vôlei de praia, melhor para o Brasil. Em confronto diante dos tchecos Perusic e Schweiner, o duo verde-amarelo composto por Evandro e Arthur, número nove no ranking mundial, venceu por dois sets a zero e confirmou a vaga nas oitavas de final livre de derrotas. Por conta das duas vitórias nas duas primeiras apresentações, ambos os duetos já estavam classificados. A vitória brasileira veio com parciais de 21x18 e 21 x 16.

O duo verde-amarelo registrou uma performance autoral na Arena Torre Eiffel. Com muito entrosamento, se destacaram justamente no que fazem melhor. Arthur foi expressivo com mergulhos na defesa e levantamentos incisivos.

O destaque, no entanto, foi Evandro. Os 2m10 de altura falaram por si só na quadra de areia. Com bloqueios sucessivos, cobrindo as diagonais, e pontos seguidos nos fortes saques, o carioca deu show. Em um lance, chegou a registrar três bloqueios seguidos antes de pontuar.

Os atuais campeões mundiais, os tchecos, também tiveram boa performance. Durante a primeira parcial, acompanharam os brasileiros não deram vida fácil. Por boa parte do set, lutaram ponto a ponto. Já na segunda, no entanto, falharam em acompanhar o ritmo.



Em decorrência das performances nos dois primeiros jogos, ambas as duplas já estão classificadas. Os adversários, contudo, ainda serão definidos, pois virão da repescagem.

O jogo

Mesmo com os bloqueios bem posicionados de Evandro, o ponto forte dele, e os mergulhos de Arthur, a dupla tcheca registrava bom começo de partida. Enquanto Schweiner somava pontos de ataque sucessivos, Perusic, mais baixo, era importante em recuperações, passes e levantamentos. Apesar da estatura menor, tirava vantagem com a categoria.

Entre alternâncias de bons momentos para os dois lados, tchecos e brasileiros avançavam na partida em disputa ferrenha na pontuação. Nenhuma das duas duplas conseguia registrar vantagem expressiva à frente. O cenário mudou, entretanto, com o crescimento de Evandro na partida. Os quatro pontos de saque e os bloqueios fervorosos do jogador de 2m10 de altura possibilitaram a vitória do Brasil no primeiro set: 21 x 18.

A segunda parcial trouxe uma versão ainda mais inflamada de Evandro. Apesar de performance igualmente positiva de Arthur, era o carioca o dono do show verde-amarelo. Além de manter o aproveitamento positivo nos fortes saques, era incisivo nos bloqueios. À altura do 12º ponto brasileiro, ele já havia garantido cinco deles apenas nos saltos de defesa rentes à rede.

O Brasil também cresceu no segundo set. Além de muito entrosados, Evandro e Arthur obrigavam os tchecos a forçar saques e testar alternativas para colocar a bola no chão. Na parcial de número dois, a República Tcheca chegou a estar à frente apenas uma vez, com 2 x 1 no placar. Porém, os acontecimentos descritos fizeram com que o Brasil abrisse vantagem de cinco pontos, com 18 x 13, antes de fechar o jogo em

