Boxe: Wanderley Pereira é derrotado nas quartas e vê medalha escapar

Paris — O Brasil esteve perto de assegurar, nesta sexta-feira (2/8), a segunda medalha no boxe nos Jogos de Paris-2024. Após Beatriz Ferreira confirmar, pelo menos, o bronze na categoria até 60kg feminino, Wanderley Pereira, o Holyfield, disputou vaga na semifinal da disputa 80kg, mas foi derrotado pelo ucraniano Oleksandr Khyzhniak, por unanimidade dos juízes.

O ucraniano iniciou bem o combate e encaixou os melhores golpes. No segundo round, o brasileiro buscou a reação, mas Khyzhniak não baixou a guarda e terminou novamente melhor. Wanderley Pereira buscou a esquiva, tentou surpreender com cruzados, porém sem êxito. O Brasil fechará os Jogos de Paris-2024 sem nenhum medalhista nas categorias masculina. Além de Holyfield, despediram-se com derrotas: Keno Marley, Abner Teixeira, Luiz Oliveira Bolinha e Michael Douglas.

“O Wanderley fez uma luta impecável. Não tenho o que reclamar do desempenho do Wanderley. Realmente, o boxe masculino deixou a desejar como equipe. Viemos com meta de medalhas, sim. Saímos muito insatisfeitos. Tenho responsabilidade, fizemos ciclo impecável, mas só é impecável com medalha olímpica. Se não pega medalha nos Jogos Olímpicos, falta comprovar. Isso me deixa irritado. É analisar o que aconteceu, contávamos com vitórias do Keno e do Bolinha”, avaliou Mateus Alves, head coach do Brasil.

“Foi uma luta muito dura. Sabíamos do jogo dele, tentamos impor o nosso, trabalhando mais com a precisão do que com o volume. Abri mão de muita coisa e de passar vários momentos com minha família para hoje estar aqui, mas não me arrependo. Me sinto orgulhoso. Sou muito novo, é a minha primeira Olimpíada, tenho um caminho grande pela frente. Podem esperar Holyfield nos próximos Jogos que, com fé em Deus e se depender de mim, estarei lá”, discursou após a derrota.

Wanderley Pereira recebe o apelido de Holyfield no início da carreira, pela força de vontade e semelhança com o medalhista de bronze dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-1984, Evander Holyfield. Destacou-se, assumiu o apelido e, hoje, pode se orgulhar de ter terminado a campanha em Paris-2024 entre os oito melhores da categoria.

O Brasil também entrou em ação nesta sexta-feira pela disputa feminina e comemorou a classificação de Jucielen romeu às quartas de final após bater a americana Alyssa Mendoza. O próximo desafio da paulista de Rio Claro será contra a turca Esra Yildiz, pelos 57kg, no domingo, às 6h16.

O país volta aos ringues neste sábado (3/8) para a semifinal de Beatriz Ferreira contra Kellie Harrington. A vitória colocará a pugilista baiana na segunda final olímpica consecutiva. Nos Jogos de Tóquio-2020, ela faturou a medalha de prata. O boxe é uma das modalidades mais vitoriosas do Brasil em Olimpíadas na era recente, com pódios nas últimas três edições.