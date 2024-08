Grey's Anatomy e Township: os desafogos de Bia Souza pelo ouro olímpico

Paris - Quem assistiu à postura concentrada de Beatriz Rodrigues de Souza levando ao chão cada uma das quatro adversárias na conquistas do ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 não imagina a estratégia adotada por ela para aliviar a pressão nos intervalos entre as lutas. Em meio às técnicas utilizadas para buscar o primeiro pódio do Time Brasil na França, a judoca de 26 anos apostou em "armas" de entretenimento conhecidas dos brasileiros: o drama médico Grey's Anatomy e o jogo Township foram responsáveis sucumbir à pressão.

A revelação da estratégia secreta foi feita pela própria judoca em entrevista a jornalistas brasileiros minutos após subir ao pódio na Arena Champ de Mars, nas proximidades da Torre Eiffel. A tática é simples e tem um objetivo claro. Antes de entrar em ação, Bia Souza monta toda a tática de combate ao lado da equipe técnica. Acabando a parte analítica responsável por indicar a estratégia necessária em cada conquista, a judoca faz questão de não deixar a obsessão tomar conta do coração e da mente.

Aí entram Grey's Anatomy e Towship. Beatriz assistiu episódios do famoso drama médico com 20 temporadas gravadas e passou tempo no jogo de celular, no qual o objetivo é montar "fazendinhas" com plantações, construções e alcançar metas. Mesmo fora do tema esportivo, os hobbies ajudam, e muito, a judoca a entrar mais leves nos tatames para brilhar. "Temos muita pressão de torcedores, técnicos e nos cobramos horrores. Então, gosto de assistir à minha série. Faço toda a minha tática de luta antes. Tenho tudo ali na minha cabeça, tudo organizado", explicou.

"Eu sou assim: muito focada, feliz e uma pessoa que gosta de levar a vida de uma forma leve, sempre pensando em fazer o bem, não só para mim, mas para todos que eu possa atingir de alguma forma, nem que seja uma inspiração como alguém pela televisão, pelo Instagram. Eu sou feliz, uma pessoa feliz. Mais feliz ainda", resumiu Beatriz Ferreira, com um sorriso contagiante no rosto contrastando com o brilho da medalha dourada responsável por colocá-la no hall dos eternos do Time Brasil nos Jogos Olímpicos.

Durante a caminhada em Paris-2024, Bia aproveita para maratonar pela sétima vez os 420 episódios da série. Neste sábado (3/8), ela terá mais tempo entre lutas para colocar o drama médico em dia. Ao lado de Larissa Pimenta, Rafaela Silva, Ketley Quadros, Daniel Cargnin, Willian Lima, Rafael Macedo, Guilherme Schimidt, Leonardo Gonçalves e Rafael Silva, a judoca participará do torneio de equipes mistas.

E uma frase entoada pela médica Meredith Grey tem tudo a ver com o momento pós conquista do ouro. "Faça um plano, tenha um objetivo. Trabalhe para alcançá-los, mas de vez em quando, olhe ao seu redor e aproveite, porque é isso... Tudo pode acabar amanhã", cita. Nesta sexta-feira (2/8), a brasileira comemora o ouro, mas sem deixar de pensar no futuro com chances de ser ainda mais brilhante.