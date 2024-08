Com bronze de Gui Schimidt e Ketleyn, DF tem melhor desempenho olímpico

Paris — A edição dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 está apenas na metade, mas o esporte do Distrito Federal pode comemorar a melhor participação na história do evento esportivo mais prestigiado do mundo. Na tarde deste sábado (3/8), Ketleyn Quadros e Guilherme Schimidt conquistaram bronze por equipes no judô e estabeleceram o melhor desempenho de medalhas de atletas brasilienses. Somada à prata de Caio Bonfim na marcha atlética, são três pódios.



Contabilizando as conquistas na Cidade Luz, os atletas brasilienses obtiveram medalhas em 10 edições olímpicas. A tradição começou com o lendário Joaquim Cruz, em Los Angeles-1984 e foi perpetuada em Seul-1988, Atlanta-1996, Sydney-2000, Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020. Paris-2024, porém, ficará marcada como a mais abundante até aqui.

Nas melhores participações olímpicas, Brasília conquistou duas medalhas em uma mesma edição dos Jogos. Isso ocorreu com Tandara e Paula Pequeno, em 2012, Paula Pequeno e Ketleyn Quadros, em 2008, e Ricarda Lima e Leila Barros, em 2000. Reinier (2020) e Grazi (2004) são os outros brasilienses com feitos olímpicos adicionados aos currículos no esporte internacional.

Leia também: Brasil garante medalha inédita de bronze no judô por equipes mistas

A atual edição dos Jogos Olímpicos ainda tem chance de medalhas para outros atletas forjados na capital federal. Kelly Rosa está classificada às quartas de final do handebol. O mesmo ocorre com Gui Santos, no basquete, e Gabi Portilho, no futebol. Caio Bonfim ainda participa das disputas mistas da marcha atlética. Todos os desdobramentos estão marcados para a semana final das competições em Paris-2024.

As medalhas do DF:

Paris-2024



Caio Bonfim (marcha atlética) - prata

Guilherme Schimidt (judô) - bronze

Ketleyn Quadros (judô) - bronze

Tóquio-2020



Reinier (futebol) - ouro

Rio-2016



Felipe Anderson (futebol) - ouro

Bruno Schmidt (vôlei de praia) - ouro

Londres-2012



Tandara (vôlei) - ouro

Paula Pequeno (vôlei) - ouro

Pequim-2008



Paula Pequeno (vôlei) - ouro

Ketleyn Quadros (judô) - bronze

Atenas-2004



Grazi (futebol) - prata

Sydney-2000



Ricarda Lima (vôlei) - bronze

Leila Barros (vôlei) - bronze

Atlanta-1996



Leila Barros (vôlei) - bronze

Seul-1988



Joaquim Cruz (atletismo) - prata

Los Angeles-1984



Joaquim Cruz (atletismo) - ouro