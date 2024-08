Brasil garante medalha inédita de bronze no judô por equipes mistas

O Brasil venceu a disputa pelo bronze do judô por equipes mistas neste sábado (3/8) nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 contra a equipe italiana e ganhou mais uma medalha para o Time Brasil. A medalha foi definida na luta de desempate com Rafaela Silva lutando uma segunda vez e fazendo um ippon logo no começo do golden score.

Com a vitória, o judô brasileiro soma 4 medalhas nos Jogos e se mantém na liderança como o esporte com mais medalhas pelo Brasil, eram 24 no começo da Olimpíada e agora são 30. O recorde ainda pode ser igualado a depender do desempenho do Brasil no vôlei de praia e no de quadra.

Como foi a disputa

Quem lutou primeiro foi o brasileiro Rafael Macedo contra Cristian Parlati na categoria -90kg. Após uma luta equilibrada, Rafael conseguiu vencer a disputa com menos de um minuto no golden score. Com o placar de 1x0, a medalhista de ouro Beatriz Souza foi a segunda a lutar e fez um ippon na italiana Asya Tavano com 26 segundo de luta na categoria +70kg.

Com 2x0 no placar, Leonardo Gonçalves começou a luta contra o italiano Gennaro Pirelli muito agressivo e tentava o tempo todo a luta de chão mas ao final do tempo regulamentar, a luta foi ficando mais truncada e foi para o golden score. Na luta mais longa do confronto, o italiano levou a melhor e venceu com mais de dois minutos.

Rafaela Silva foi quem comandou a quarta luta contra Veronica Toniolo na categoria -57kg e venceu a disputa por ippon por chave de braço e colocou o Brasil mais perto da medalha com 3x1. O medalhista de prata Willian Lima foi quem lutou na sequência contra Manuel Lombardo na categoria -73kg e perdeu no golden score com ippon.

Ketleyn Quadros competiu com Savita Russo na categoria -70kg e conseguiu um wasari logo no começo da luta e quase conseguiu um ippon. Contudo, a brasileira levou um ippon nos últimos segundos e a luta ficou empata em 3x3.