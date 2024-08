Julien Alfred vence corrida e conquista 1ª medalha da história de Santa Lúcia

A atleta Julien Alfred, 23 anos, conquistou o ouro nos 100 metros rasos feminino, nas Olimpíadas de Paris. Essa é a primeira medalha da história de Santa Lúcia, ilha do Caribe, com 180 mil habitantes.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a euforia dos moradores da ilha, que instalaram o telão em uma praça para assistirem a corrida (Veja abaixo).

Alfred já era apontada como uma das favoritas para a prova e realizou o percurso em 10s72. Esta também foi a primeira vez que a atleta competiu em uma Olimpíada.

O pódio teve ainda Sha'Carri Richardson, com a prata, e Melissa Jefferson, com o bronze. As duas são dos Estados Unidos.

Leia também: Francês é eliminado do salto com vara após esbarrar pênis em equipamento



Os 100m rasos feminino não contou com Shelly-Ann Fraser-Pryce. Ela é bicampeã olímpica da prova, em Pequim-2008 e Londres-2012 — levou o bronze no Rio e prata em Tóquio —, além de pentacampeã mundial.

Fraser-Pryce, que tem quatro medalhas olímpicas na modalidade. Ela desistiu na semifinal após sentir uma lesão ainda no aquecimento.



Olimpiadas é lindo demais



O pessoal de Santa Lucia foi a loucura com a primeira medalha do pais, ainda mais de ouro nos 100m rasos



pic.twitter.com/1X0uqXeWIA — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) August 3, 2024