Judoca do Afeganistão é o 1º caso de doping durante Jogos de Paris

O judoca Mohammad Samim Faizad, do Afeganistão, protagonizou o primeiro caso de doping durante os Jogos de Paris-2024. Teste realizado na terça-feira (30/7) apontou o uso do esteroide anabólico estanozolol, o mesmo com o qual o velocista Ben Johnson foi flagrado na Olimpíada de Seul-1988.

No dia o teste, Faizad perdeu sua estreia na categoria até 81kg para Wachid Borchashvili, da Áustria. O judoca foi banido da Olimpíada. Ele tem 21 anos e é o único atleta baseado no Afeganistão na delegação do país de três homens e três mulheres em Paris.

Antes do início das disputas na França, outros dois atletas cometeram violação de regras antidoping do Comitê Olímpico Internacional (COI) para os Jogos Olímpicos de Paris-2024 e não puderam competir.

O judoca iraquiano Sajjad Sehen testou positivo em exame realizado no dia 23 de julho para metandienona e boldenona, que são esteroides anabólicos, e a boxeadora nigeriana Cynthia Temitayo Ogunsemilore, cujo teste de 25 de julho apontou a presença do diurético furosemida, foram suspensos provisoriamente e ficaram fora da Olimpíada.