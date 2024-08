Time Brasília: saiba como foi o dia dos atletas do DF na Olimpíada de Paris

Esta segunda-feira (5/8) foi marcada pela maioria dos atletas brasiliense em preparação para momentos decisivos nos Jogos de Paris-2024, mas um deles estava na ativa e se destacou. O carioca radicado em Brasília, Stephan Barcha competiu nas classificatórias do hipismo individual e o bom desempenho concedeu uma vaga na final da modalidade.

Os outros três candangos remanecentes nos Jogos aguardam para entrar em ação nesta terça-feira (6/8). Kelly Rosa, na primeira participação olímpica, disputa as quartas de final pelo time de handebol. Gui Santos, junto à equipe de basquete masculino enfrentará o Dream Team do Lebron James e companhia. A Seleção Feminina de Futebol, com Gabi Portilho no ataque, terá pela frente a Espanha, na semifinal.

Stephan Barcha foi o brasileiro com a melhor colocação na fase classificatória. Os 30 primeiros qualificam para a final e o brasileiro garantiu a vaga com folga, na 13ª posição. Com a égua primavera, Stephan finalizou o circuito em 76,03seg, sem nenhuma falta. Agora ele disputa a final na quarta-feira (6/8).

A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) exaltou a atuação do cavaleiro, nas redes sociais, e divulgou a análise dele sobre a disputa qualificatória. “Hoje foi uma prova difícil, ontem quando saiu no sorteio achei que entraria em uma posição um pouco mais confortável. Mas do jeito que a prova andou, entrei em uma posição danada de saber que era preciso zerar. A égua estava fantástica, como sempre, acho que foi um dos melhores percursos da vida dela, amadurecer e chegar em uma final olímpica é para poucos cavalos", detalhou Stephan.

A atleta do pentatlo moderno, Isabela Abreu, fez uma postagem nas redes sociais em apoio ao representante da capital federal e o colega de modalidade Rodrigo Pessoa, que também disputará a final.

Isabela Abreu representará o Brasil no pentatlo, em Paris-2024, a partir de 8 de agosto.

A segunda-feira foi de treino para Kelly Rosa. A armadora do time de handebol se prepara para enfrentar a Noruega, seleção que ocupa o 5º lugar no ranking mundial, na próxima terça-feira às 16h30 (de Brasília). A equipe brasileira garantiu a vaga na fase de mata-mata após vencer a Angola por 30 a 19. A brasiliense compartilhou nos stories do Instagram um registro do treino preparatório.

Kelly Rosa está nas quartas de final na primeira fez em que disputa uma olimpíada.

Gabi Portilho tem chance de brilhar novamente e deixar o Brasil a um passo do ouro olímpico inédito. A brasiliense foi a resposável pelo gol da classificação nas quartas de final na vitória por 1 a 0, contra a França no último sábado (3/8). Agora o duelo é contra a Espanha. Será a segunda vez que as duas seleções se encontram nesta edição de Olimpíada. As espanholas bateram as brasileiras por 2 a 0, em disputa pela fase de grupos.

Nas redes sociais, Gabi desabafou: "Tudo que eu faço e conquisto é por vocês, sempre foi e sempre será assim! Saí de casa com esse propósito e irei continuar cumprindo. Eu amo vocês demais e obrigada por serem meu suporte". Em momento de ajustes finais para o confronto, a Seleção Feminina de Futebol compartilhou imagens dos treinos.



