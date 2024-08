Astro de futebol americano detona Biles por se curvar a Rebeca Andrade

Enquanto o mundo assistia ao gesto de respeito e admiração de Simone Biles e Jordan Chiles ao reverenciar o ouro da brasileira Rebeca Andrade, nem todo mundo aprovou a imagem. O astro da NFL (liga de futebol americano), Marlon Humphrey, foi a público criticar Simone e Jordan, chamando o gesto de "literalmente nojento".

Tuite de Marlon Humphrey (foto: Reprodução/Twitter/@Marlon Humphrey)

Rebeca ganhou a medalha de ouro no solo na manhã desta segunda-feira (5/8) — superando as norte-americanas Simone e Jordan — e no momento de subir ao pódio, a dupla reconheceu o feito da brasileira.

O jogador do Baltimore Ravens não deu mais detalhes do ataque às atletas, mas foi duramente criticado nas redes.