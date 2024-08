Rebeca é reverenciada no pódio por americanas após o ouro no solo

Após vencer a medalha de ouro no solo da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a ginasta brasileira Rebeca Andrade foi reverenciada no pódio pelas estadunidenses Simone Biles e Jordan Chiles, que ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

A brasileira desbancou o favoritismo de Biles na competição e mesmo com pequenas falhas na performance, ela conseguiu a melhor nota do dia com 14.166. Simone Bile conquistou a prata com 14.133, e a Jordan Chiles ficou com o bronze pelos 13.700 conquistados no solo.











Rebeca e Simone travaram uma grande rivalidade dentro da competição em Paris. Prova a prova, a disputa foi ficando cada vez mais acirrada, com Rebeca levando a melhor no solo e na trave, mesmo que ambas não tenham ascendido ao pódio.

Leia também: Quanto Biles e Rebeca vão ganhar por medalhas olímpicas

No individual geral, Rebeca chegou a ficar na frente de Biles ao longo da competição, mas no final, a diferença entre foi de 1.199, com Biles fazendo 59.131 e Rebeca 57.932. A outra disputa travada pelas duas foi no salto em que Biles ficou com o ouro com 15.300 e Rebeca, na prata, com 14.966.