Quadro de medalhas: EUA superam China e conquistam o topo após vitória no surfe

O décimo dia de disputas nas Olimpíadas de Paris terminou com um novo líder no quadro de medalhas. Com a vitória de Caroline Marks no surfe feminino, os Estados Unidos assumiram a liderança no ranking dos países com mais vitórias.

Os EUA chegaram a 21 medalhas de ouro, o mesmo número da China, então líder. No entanto, os norte-americanos conquistaram 30 medalhas de prata, contra 18 dos chineses. Os EUA ainda conquistaram 28 medalhas bronze, totalizando 79 medalhas. Já a China tem 14 bronzes, totalizando 53 medalhas.

Nos anos 2000, os Estados Unidos terminaram os Jogos Olímpicos como líder do quadro de medalhas cinco vezes: em Sidney (2000), Atenas (2004), Londres (2012), Rio de Janeiro (2016) e Tóquio (2020).

A única exceção ocorreu em 2008, nas Olimpíadas de Pequim, quando os donos da casa, os chineses, lideraram.

O quadro de medalhas ainda tem a França, Austrália e Grã-Bretanha, respectivamente, no top 5. O Brasil termina o dia em 17º lugar, com dois ouros, cinco pratas e seis bronzes.